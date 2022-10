Voetbalvoorzitter Oekraïne: 'Rusland en Iran uit FIFA en UEFA'

Andriy Pavelko, voorzitter van de Oekraïense voetbalbond, heeft opgeroepen Rusland en Iran te verbannen uit de wereldvoetbalbond FIFA en de Europese voetbalunie UEFA. Russische clubs zijn vanwege de inval in Oekraïne al uitgesloten van internationale competities, maar de Russische bond is nog lid van de twee voetbalorganisaties.

De voorzitter noemt bij de Duitse omroep ARD ook de integratie door Rusland van clubs uit de Krim in de eigen competities. Dit is in zijn ogen tegen de regels aangezien de annexatie van het schiereiland in 2014 in strijd is met het internationaal recht. "Dat vraagt om een uitsluiting van de FIFA en de UEFA."

Iran verbannen

Pavelko wil ook WK-deelnemer Iran verbannen uit de voetbalbonden. Het land zou Rusland voorzien van drones, een beschuldiging die Iran ontkent. "Het nationale team is een directe weerspiegeling van dat land. Daarom is het niet mogelijk, voor zowel Rusland als Iran, om de voetbalteams van het land te scheiden."