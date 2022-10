Nigeriaan Osimhen bezorgt met drie treffers Napoli tiende overwinning, kleine zege Juve

Napoli blijft de smaakmaker in de Serie A. In de twaalfde speelronde van de Italiaanse competitie boekte de ploeg van trainer Luciano Spalletti al de tiende overwinning. Tegen Sassuolo werd het 4-0, met dank aan drie treffers van Victor Osimhen. De Nigeriaan, die eerder onder meer uitkwam voor Charleroi en Lille, bracht zijn totaal in de Serie A daarmee op zeven doelpunten.

In de derde minuut was het al raak nadat het Georgische supertalent Chvitsja Kvaratschelia de bal uit een voorzet van Giovanni Di Lorenzo licht beroerde met het hoofd waarna Osimhen vrij voor doelman Andrea Consigli kon inschieten. Kvaratschelia was in de 19e minuut de aangever van de tweede treffer, de Georgiër maakte er zelf tien minuten voor rust 3-0 van.

Ruim een kwartier voor tijd maakte Osimhen zijn derde, niet veel later zag Sassuolo tot overmaat van ramp ook nog de Fransman Armand Lauriente met twee keer geel van het veld verdwijnen.

Door de zege heeft Napoli nu 32 punten uit twaalf wedstrijden. AC Milan volgt met 26 uit 11 duels.