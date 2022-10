Arbeidsmigranten Qatar op last van FIFA uit huis gezet, blijkt uit document

Arbeidsmigranten in Doha zijn uit hun huis gezet vanwege het aanstaande WK voetbal. Dat blijkt uit een document van de lokale autoriteiten, dat in handen is van de NOS. In het document, gericht aan de eigenaren van de appartementen, staat dat voor het einde van deze maand de huizen ontruimd moeten zijn. De Qatarese overheid ontkende eerder dat de ontruiming te maken zou hebben met het WK. Het gaat om wijken rondom het stadscentrum waar voetbalfans tijdens het toernooi moeten verblijven. In het document staat dat de wijken ontruimd moeten worden vanwege specifieke regels van de wereldvoetbalbond FIFA, om zo "problemen te vermijden" rondom FIFA-accommodaties. De NOS heeft de FIFA benaderd, maar nog geen reactie gekregen. Persbureau Reuters bracht gisteren naar buiten dat de lokale autoriteiten arbeiders uit hun huis hebben gezet. Arbeidsmigranten vertelden aan Reuters dat in meer dan tien gebouwen mensen zijn gedwongen om hun appartement te verlaten. Mogelijk gaat het om duizenden personen. In de gebouwen woonden vooral Aziatische en Afrikaanse arbeidsmigranten. Volgens sommige bewoners van een gebouw in de wijk Al Mansoura hoorden ze twee uur van tevoren dat ze hun appartement moesten verlaten. 'Geen verband met WK' De FIFA wilde niet reageren op de berichten van Reuters. De Qatarese overheid liet weten dat de uitzettingen losstaan van het WK. De operatie maakt volgens de woordvoerder deel uit van "uitgebreide huidige en toekomstige reorganisatieplannen voor woongebieden in Doha". Volgens deze woordvoerder is iedereen in "een veilige en gepaste andere woning geherhuisvest". Minstens één bewoner zei tegen Reuters dat dit niet klopt; hij zegt nergens heen te kunnen.

Arno Vermeulen, commentator NOS Sport: "Het ligt voor de hand dat de arbeiders weg moeten, zodat ze niet in het zicht van de fans komen. Ze moeten de stad uit naar plekken waar geen bezoeker zal komen. In Doha is een groot tekort aan betaalbare hotels, het is goed mogelijk dat deze simpele appartementen nu omgebouwd worden zodat fans er kunnen verblijven. Er zijn fans, ook Nederlanders, met kaartjes die niet meer naar Qatar gaan omdat ze de hotels niet kunnen betalen. Hotelkosten lopen op tot 1000 euro per nacht. De FIFA ontkende het uitzetten van arbeiders tegen Reuters, maar uit deze brief blijkt dat ze daar wel opdracht toe hebben gegeven. Je kunt ervan uitgaan dat de FIFA en Qatar intensief samenwerken op dit gebied. Het is niet de eerste keer dat de lokale bevolking uit het zicht worden gehouden. In Zuid-Afrika gebeurde dit, en in Brazilië werden de favela's vlakbij de stadions afgesloten door militairen, zodat ze de stad niet in konden."