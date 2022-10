Noppert en Van Duijvenbode naar kwartfinales op EK

Van der Voort had - na vier breaks over en weer - in de vijftiende leg het initiatief naar zich toe kunnen trekken, maar hij verzuimde 32 uit te gooien en zo zijn tegenstander op een break achterstand te zetten.

Noppert stond in de eerste partij van de dag ook al tegenover een landgenoot. De nummer elf van de wereldranglijst en de op positie 27 vertoevende Vincent van der Voort maakten er een spannend duel van dat pas in de negentiende leg tot een beslissing kwam: 10-9.

Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode zijn bij het EK darten in Dortmund doorgedrongen tot de laatste acht. In de kwartfinales, die voor zondag op het programma staan, komen de laatste twee Nederlandse troeven bij het titeltoernooi elkaar tegen.

Maar al in de vierde en zesde leg sloeg hij terug en na nog twee breaks over en weer kon hij in de zeventiende leg met de pijlen mee de wedstrijd beslissen. Wade creëerde nog een ontsnappingsroute voor zichzelf, maar de toernooiwinnaar van 2018 slaagde er niet in 42 uit te gooien, waarna Van Duijvenbode met 28 geen moeite had.

Vrijdag was Michael van Gerwen in de eerste ronde onderuitgegaan. De viervoudig Europees kampioen verloor ondanks twee matchdarts met 5-6 van de Engelsman Chris Dobey, van wie hij de elf partijen daarvoor nog gewonnen had.