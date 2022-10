Columnist, journalist en schrijver Hugo Camps (79) overleden

De Belgische columnist, journalist en schrijver Hugo Camps (79) is na een kort ziekbed overleden. Camps was ook in Nederland een bekende verschijning. Hij trad op in radio- en televisieprogramma's, maakte sportinterviews voor Elsevier Weekblad en schreef 26 jaar sportcolumns voor NRC Handelsblad.

Camps was tot op het laatst actief voor de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Deze krant omschrijft hem als een icoon die gulzig in het leven stond, "een geboren observator die als geen ander grootheden uit de sport of politiek kon portretteren maar die bovenal de column - korte, vlijmscherpe stukjes in de krant - tot een ware kunst verhief".

De Morgen, waar hij ook jaren columns voor schreef, noemt hem een meesterinterviewer en de peetvader van de column. In een interview in 2018 met de krant zei Camps dat het schrijven voor hem ook een alibi was om niet te moeten leven. Een andere drijfveer was dat schrijven de mogelijkheid bood om te ontsnappen aan een minderwaardigheidscomplex. "Ik heb mijn vader een miljoen keer horen zeggen: 'wij zijn niks en we zullen ook nooit iets worden.' Dat blijft hangen. De taal heeft me de mogelijkheid gegeven dat gedeeltelijk te camoufleren."

Oorlogsverslaggever

Camps werd in 1943 geboren in Diest in de provincie Vlaams-Brabant. Zijn eerste baan in de media was die van buitenlandverslaggever voor Het Belang van Limburg. Hij schreef over conflicten in het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en de oorlog in Vietnam. In 1976 werd hij hoofdredacteur, hij zou dat tien jaar blijven. Daarna werkte hij voor andere media. Ook publiceerde hij zo'n vijftien boeken. Die gingen vaak over sport, met name over voetbal.

Camps zei in 2020, midden in de coronacrisis, tegen Nieuwsuur dat er geen dag voorbijging dat hij niet dacht aan de dood. "Het feit dat je daar zo mee bezig bent is als een aanslag op het geluk van de laatste dagen, zal ik maar zeggen. Want het leven is juist een gevecht om de dood weg te houden, uit te bannen."

Volgens Het Laatste Nieuws werd Camps enkele weken geleden op de intensive care opgenomen. "Is mijn laptop mee?", vroeg hij aan zijn vrouw. Hij was vast van plan vanuit die kamer nog elke dag stukjes te schrijven. Hij stierf in zijn woonplaats Knokke.