Met nieuwe oefening en andere techniek naar WK: turnster Thorsdottir is terug

Dat Eythora Thorsdottir deelneemt aan de WK turnen, die vandaag beginnen, is niet voor het eerst. Toch voelt het deze keer anders. Er staat bij het toernooi in Liverpool een 'nieuwe' turnster aan de start, iemand die bezig is aan een volgend hoofdstuk. Ruim een jaar geleden turnde Thorsdottir haar laatste internationale wedstrijd: de Olympische Spelen van Tokio. Nu wacht een comeback op het wereldtoneel. "Het is spannend, maar ik ben benieuwd hoe het zal voelen om er weer te staan", aldus de 24-jarige atlete. "Ook met mijn nieuwe coach." Heilige vuur Het zijn bewogen jaren geweest. Patrick Kiens, met wie Thorsdottir gedurende vrijwel haar hele loopbaan samenwerkte, was een van de turncoaches die werden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Hoewel ze zelf geen slechte ervaringen met hem had, kon ze na Kiens' vertrek uit Nederland niet met hem verder. Mede vanwege het verlies van haar trainer twijfelde Thorsdottir een tijdlang over het voortzetten van haar turncarrière.

WK turnen bij de NOS De WK turnen in Liverpool gaan vandaag van start en duren tot en met zondag 6 november. Via de verschillende NOS-platforms (online, televisie, radio en teletekst) zijn de laatste ontwikkelingen te volgen. Vanaf dinsdag, wanneer de finales beginnen, is er dagelijks een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Komend weekend (5 en 6 november) zijn de WK bovendien te volgen via extra middaguitzendingen op NPO1.

Toen het heilige vuur toch weer was gaan branden, begon Thorsdottir te trainen met een groep mannelijke collega's, onder leiding van coach Kevin den Uijl. Het hielp haar om het plezier in de sport te hervinden en maakte haar bovendien beter. Minder flikflak, meer arabier "Ik ben meer naar de mannentechniek gegaan", constateert Thorsdottir, die enkele rigoureuze veranderingen doorvoerde in haar oefening op vloer - haar sterkste onderdeel. "Ik heb alle flikflakken (achterwaartse rotaties, red.) eruit gehaald. Hoewel ik er wel mee wegkwam, waren die bij mij niet altijd even technisch." "We merkten dat ik meer met mijn arabier (een beweging vergelijkbaar met een radslag die met twee benen tegelijk op de grond eindigt, red.) kon spelen. Zoals de mannen ook gaan schroeven. Net een andere kijk erop. Ik krijg het wat stabieler daardoor." Twee weken geleden maakten we een reportage bij de tweede Nederlandse kwalificatiewedstrijd voor de WK. Thorsdottir vertelde daarin over haar comeback en haar nieuwe oefening:

Reportage over de tweede en laatste Nederlandse kwalificatiewedstrijd voor de WK turnen, van 29 oktober tot en met 6 november in het Engelse Liverpool. - NOS