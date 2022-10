Pluimveehouders willen dat preventief ruimen van gezonde dieren stopt

Pluimveehouders willen dat er een einde komt aan het preventief ruimen van kippen en kalkoenen vanwege de vogelgriep. Daarvoor pleit Bart-Jan Oplaat van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) in het AD. "Gezonde dieren die vergast worden, dat wil niemand", zegt hij in de krant.

Volgens Oplaat ervaren kippen- en kalkoenhouders veel woede en verdriet als hun dieren preventief worden geruimd omdat ze binnen een kilometer van een getroffen bedrijf zitten. "Die boer ziet gewoon gezonde dieren in zijn stal en moet daar plotseling afscheid van nemen. Bovendien: nodeloos ruimen moet je sowieso altijd voorkomen", vindt Oplaat.

De voorzitter zegt dat het fenomeen preventief ruimen stamt van twintig jaar geleden. Volgens hem was toen de angst dat vogelgriep zich verspreidde van bedrijf naar bedrijf via bijvoorbeeld de veearts.

Wilde vogels

Oplaat zegt dat nu meer de gedachte is dat de griep een bedrijf wordt binnengebracht via wilde vogels. Hij denkt daarom dat er beter kan worden gekozen voor het monitoren van bedrijven in de omgeving van een besmettingshaard in plaats van preventief ruimen.

Inmiddels zijn er vanwege de vogelgriep zo veel pluimveebedrijven in Nederland geruimd dat er deze week een tekort aan CO2-gas is ontstaan. Het gas is nodig om kippen op besmette pluimveebedrijven te doden. Minister Adema van Landbouw heeft daarom besloten om geplande preventieve ruimingen in Lunteren niet te laten doorgaan.

6 miljoen vogels

De vogelgriepgolf duurt nu al ruim een jaar. In dat jaar zijn alleen al in Nederland bijna 6 miljoen vogels afgemaakt. Dat maakt het huidige vogelgriepjaar volgens de NVWA het dodelijkste sinds de epidemie van 2003.

Ruim een week geleden werd in het Limburgse Heythuysen de grootste uitbraak van vogelgriep geconstateerd tot nu toe. Het ging om een bedrijf met 300.000 leghennen.