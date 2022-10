Phillies verrassend op voorsprong in World Series tegen Astros

Philadelphia Phillies heeft verrassend de eerste wedstrijd van de World Series gewonnen van Houston Astros. De thuisploeg nam snel een 5-0 voorsprong, maar de Phillies kwamen langszij en in de verlenging pakten de bezoekers de winst: 5-6. Vooraf gold Houston als uitgesproken favoriet voor de finalereeks van de play-offs, waarin in maximaal zeven wedstrijden wordt bepaald wie zich Amerikaans honkbalkampioen mag noemen. De ploeg stond in vier van zes laatste World Series - alleen in 2017 resulterend in de titel - en was in de play-offs van dit seizoen nog ongeslagen. Dat de Phillies de World Series bereikten was al een verrassing. Na een slechte seizoenstart werd manager Joe Girardi ontslagen en ook de Nederlandse speler Didi Gregorius moest voortijdig uit Philadelphia vertrekken. Via een wildcard bereikte de ploeg alsnog de play-offs en uiteindelijk dus ook de finale daarvan, de World Series.

In de openingswedstrijd van de World Series maakten de Astros aanvankelijk de favorietenrol meer dan waar. Na drie innings stond de ploeg 5-0 voor. Dat was vooral te danken aan Kyle Tucker met twee homeruns en vier binnengeslagen punten. In de vierde en vijfde inning trok Philadelphia de stand weer gelijk, onder meer doordat J. T. Realmuto en Alec Bohm elk twee ploeggenoten over de thuisplaat brachten. In de resterende vier reguliere innings maakten beide ploegen geen punten meer.

In de tiende inning, de eerste van de verlenging, sloeg Realmuto voor Philadelphia opnieuw toe met een homerun. In de gelijkmakende slagbeurt kregen de Astros het tweede en derde honk bezet, maar de thuisploeg kon deze kansen niet verzilveren.