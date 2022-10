Lula en Bolsonaro fel in laatste tv-debat voor Braziliaanse verkiezingen

Hij zei ook dat hij harder had opgetreden tegen gewelddadige bendes in het land dan zijn rivaal. "Het geweld is afgenomen tijdens mijn ambtstermijn terwijl het was gestegen tijdens jouw regeerperiode." Bolsonaro schilderde zijn tegenstander bovendien af als iemand die abortus wil invoeren en drugs legaliseren.

Correspondent Latijns-Amerika Nina Jurna:

"Tijdens het debat ging het er verbaal fel aan toe: je kunt merken dat dit aartsvijanden van elkaar zijn. Toch kwamen de beschuldigingen vooral vanuit Bolsonaro. Hij maakte Lula de hele tijd uit voor leugenaar en crimineel. Lula bleef veel kalmer.

Ik vraag ik me af wat na dit debat het gevoel is van de mensen die nog twijfelen; zij vormen toch wel een paar procent van de bevolking. Ik heb het gevoel dat Lula beter uit het debat kwam, onder andere omdat hij rustig bleef.

Als je kijkt naar de laatste peilingen staat Lula nog steeds voor, met 49 procent, tegenover Bolsonaro die op 44 procent staat. Het is een kleine marge, maar er zijn dus nog wel een aantal zwevende kiezers. Wel houd ik bij de peilingen een slag om de arm, want bij de eerste ronde hebben we meegemaakt dat de opiniepeilers er best wel naast zaten. Bolsonaro heeft toen veel meer gescoord dan voorspeld was. Het wordt zondag ontzettend spannend."