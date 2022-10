Wekdienst 29/10: Eerste dag vrouwelijke veteranen • Schaatsers in actie in Heerenveen

Goedemorgen! Het is een drukke dag voor schaats- en shorttrackliefhebbers, met wedstrijden in Heerenveen en Montreal. Verder gaat vannacht de wintertijd in én gaat op meerdere plekken in het land het licht uit, vanwege de campagne 'Nacht van de Nacht' tegen lichtvervuiling. Eerst het weer: vandaag trekt eerst veel bewolking over ons land, in het noordwesten valt ook een lichte bui. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en bij en matige zuiden- tot zuidwestenwind wordt het 19 tot 24 graden. De komende dagen blijft het zeer zacht oktoberweer, vanaf dinsdag neemt de kans op buien wel toe.

Afbeelding ter illustratie - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De zomertijd eindigt komende nacht, om 03.00 uur gaat de klok een uur terug. Dat betekent: een uur langer slapen. Ook is het na het ingaan van de wintertijd 's ochtends eerder licht. 's Avonds valt de duisternis juist eerder in.

Komende nacht gaat op meerdere plekken in het land het licht uit. Honderden gemeenten, ministeries, bedrijven en panden langs (snel)wegen doen mee met de campagne 'Nacht van de Nacht', waarmee natuur- en milieuorganisaties aandacht willen vragen voor lichtvervuiling in Nederland.

Het is een drukke dag op schaatsgebied. In Heerenveen gaat het kwalificatietoernooi voor de wereldbekerwedstrijden vandaag verder. Die zijn vanaf 13.50 uur live te volgen op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app. In het Canadese Montreal komen de shorttrackers in actie. Dat wordt vanaf 19.30 uur uitgezonden op NOS.nl en in de NOS-app.

In Doorn wordt voor het eerst een dag voor vrouwelijke veteranen georganiseerd. Dat gebeurt op initiatief van stichting Thuisbasis de Klaproos, die zich inzet voor de bijna 6000 vrouwelijke veteranen in Nederland. Wat heb je gemist? De Amerikaanse president Biden noemt de aanval op de man van zijn Democratische partijgenoot Nancy Pelosi verachtelijk. De 82-jarige Paul Pelosi werd gisternacht (Amerikaanse tijd) aangevallen in het huis van hem en zijn echtgenote in San Francisco. Hierbij liep hij een gebroken schedel en verwondingen aan zijn rechterarm en handen op. "Genoeg is genoeg", sprak de president tijdens een bijeenkomst in Philadelphia. "Iedereen met een goed geweten moet helder en ondubbelzinnig opstaan tegen geweld in onze politiek, ongeacht welke politieke ideologie je aanhangt." Ander nieuws uit de nacht: Lhbti-steunverklaring Amsterdamse religieuze organisaties gaat niet door: burgmeester Femke Halsema heeft die verklaring afgeblazen na kritiek van moskeebesturen op de tekst en de manier waarop de procedure verliep.

Aantal doden na overstromingen in Filipijnen loopt op, tientallen mensen vermist: het dodental staat nu op zeker 47. De overstromingen zijn het gevolg van hevige regenval, veroorzaakt door de tropische storm Nalgae.

Dode en twee gewonden bij auto-ongeluk in Amsterdam: bij een verkeersongeval in het stadsdeel Westpoort waren meerdere auto's betrokken. En dan nog even dit: De wintertijd mag vannacht dan wel ingaan, daar trekt het weer zich niets van aan. Gisteren was de warmste 28 oktober ooit gemeten en ook vandaag zijn de temperaturen waarschijnlijk hoger dan normaal. In sommige delen van Zuid-Europa kon daarom zelfs nog in zee worden gezwommen. Maar vanwege de hoge temperaturen woeden er ook nog bosbranden, zoals in Spanje en op Corsica:

In het zuiden van Europa is het ook veel warmer dan normaal in deze tijd van het jaar. Hierdoor kunnen mensen nog in zee zwemmen in Frankrijk, zijn buitenbaden in Berlijn open. Maar woeden er ook bosbranden in Spanje en op Corsica. - NOS