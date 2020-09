Oppositie vindt dat kabinet te weinig doet tegen de crisis

De oppositie in de Tweede Kamer stelt dat het kabinet te weinig doet om de gevolgen van coronacrisis te verzachten. Toch vindt PVV-leider Wilders het steunpakket voor ondernemers, het NOW-pakket, een compliment waard. Maar wat hem betreft gaat het afbouwen daarvan veel te snel, met name voor de horeca.

Verder gaat er naar Wilders' mening te veel geld naar Zuid-Europese landen, terwijl veel mensen in Nederland erop achteruit gaan. Dat vindt ook Baudet van Forum voor Democratie. Volgens hem heeft het kabinet "precies de verkeerde prioriteiten". "Het grote plaatje is dat we ons land in de uitverkoop zetten", vindt hij. En dat komt naar zijn idee omdat er te veel wordt gedaan aan het klimaat, migratie en internationale politiek.

De linkse oppositie vindt het goed dat het kabinet niet kiest voor bezuinigingen, maar juist voor investeringen. Maar het pakket dat er ligt noemen de partijen onvoldoende. GroenLinks vindt bovendien dat er veel meer geld moet naar de bestrijding van klimaatverandering. "Het gaat niet om economische groei. Dat is oude politiek", zei partijleider Klaver. Inzetten op duurzaamheid is volgens hem ook goed voor nieuwe banen.

Zorgverleners 'afgescheept'

SP-leider Marijnissen vindt dat het kabinet meer moet investeren in de salarissen voor het zorgpersoneel "in plaats van heel veel geld in een investeringsfonds te stoppen". "Zorgverleners worden nu afgescheept met een bonus en een applaus", zegt ze. En dat vindt ze ongehoord.

PvdA-leider Asscher vindt dat er een baangarantie moet komen voor mensen die in deze tijd hun baan dreigen kwijt te raken. Zij moeten hulp krijgen om elders weer aan de slag te komen. Dat is voor hem een belangrijke voorwaarde om het derde steunpakket van het kabinet te steunen.

Net als GroenLinks en de SP vindt Asscher dat er echt iets moet gebeuren aan de problemen die sommige huurders hebben. "De huren zijn echt veel te hoog." Hij stelt als voorwaarde voor steun van zijn partij aan de begroting van minister Ollongren dat het kabinet echt iets doet aan de huren.

De coalitiepartijen zijn zeer te spreken over de toon van de Troonrede. VVD-fractieleider Dijkhoff vindt dat de Troonrede een optimistische doorkijk naar de toekomst biedt. "Nu kun je veel geld uitgeven om de echte crisis, die eraan komt, nog even tegen te houden."

Segers van de ChristenUnie vindt dat we ons goed moeten realiseren dat het geld dat we nu uitgeven de volgende generaties met een schuld opzadelt. "Maar het gaat om het behoud van banen, om het investeren in de samenleving."