Aantal doden na overstromingen in Filipijnen loopt op, tientallen mensen vermist

Het aantal doden door overstromingen en aardverschuivingen in meerdere delen van de Filipijnen is opgelopen naar zeker 47. Ook zijn nog altijd tientallen mensen vermist.

De overstromingen zijn het gevolg van hevige regenval, die samenhangt met de tropische storm Nalgae. In totaal zijn 7000 mensen geëvacueerd op plekken waar de storm naar verwachting de meeste schade aan zou kunnen richten.

De meeste slachtoffers vielen in de nacht van donderdag op vrijdag toen zeker 42 mensen werden meegesleurd in de provincie Maguindanao door hevig stromend water of slachtoffer werden van modderstromen die allerlei puin meevoerden.

Ook vijf doden in oostelijke provincie

De storm zorgde afgelopen nacht ook voor overlast in de oostelijk gelegen provincie Camarines Sur. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven.

Eerder was er sprake 67 doden in Maguindanao, maar dat getal werd naar beneden bijgesteld door autoriteiten nadat bleek dat sommige doden dubbel waren geteld. In de provincie zijn het leger en andere reddingswerkers ingezet. Zij hebben onder anderen mensen gered die op het dak van hun woningen waren geklommen.

In meerdere provincies en steden is een stormwaarschuwing afgekondigd. Onder meer hoofdstad Manilla kan later vandaag getroffen worden door de storm.