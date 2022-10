Lhbti-steunverklaring Amsterdamse religieuze organisaties gaat niet door

De geplande steunverklaring waarin Amsterdamse religieuze organisaties geweld tegen lhbti-personen veroordelen gaat niet door, meldt burgemeester Halsema. Het besluit volgt na kritiek van moskeebesturen op de tekst van de verklaring en de manier waarop de procedure verliep.

"Ik heb die verklaring afgeblazen", vertelt de burgemeester in gesprek met AT5, "omdat dat voor mij niet een politiek statement was. Ik wilde in gezamenlijkheid met anderen naar voren treden en ik heb geen behoefte om dat op een rancuneuze of andere manier mensen in hun gezicht te duwen."

Uitnodiging aan moskeebesturen

Halsema had eerder deze maand een uitnodiging aan moskeebesturen gestuurd met de vraag een verklaring te tekenen waarin stond dat zij 'discriminatie van en geweld tegen de lhbtiq+-gemeenschap compleet afwijzen'. Volgens Het Parool stond in de verklaring ook dat "sommige daders zich beroepen op hun geloof".

De moskeebesturen waren het hier niet mee eens omdat daarmee de indruk gewekt zou worden dat het alleen moslims zijn die lhbti-personen belagen. Volgens Halsema zou later ook met andere organisaties gesproken worden over ondertekening maar zouden "eerst met de islamitische gemeenschap afspraken gemaakt worden, juist ook vanwege de gevoeligheid".

'Ook in religieuze kring bestaat intolerantie'

Halsema zegt er vraagtekens bij te hebben dat geloof juist bijdraagt aan meer tolerantie richting lhbti-personen. "Ik denk dat er ook wel in religieuze kring intolerantie bestaat en dat die ook overgedragen kan worden op de jongere generaties en daar heb ik zorgen over." Tegelijkertijd stelt zij echter ook dat "geweld tegen lhbti'ers niet is voorbehouden aan bepaalde religieuze groepen, maar in de straatcultuur van Amsterdam zit".

"Het probleem is breder, groter, dieper en ernstiger", aldus de burgemeester. "En dan zou het mooi zijn als een aantal religieuze gemeenschappen een eerste stap naar voren doen en zeggen: wat ons betreft is in de publieke sfeer iedereen veilig."