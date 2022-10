Biden na aanval op man van Nancy Pelosi: 'Sta op tegen geweld in politiek'

"Genoeg is genoeg", sprak de president tijdens een bijeenkomst in Philadelphia. "Iedereen met een goed geweten moet helder en ondubbelzinnig opstaan tegen geweld in onze politiek, ongeacht welke politieke ideologie je aanhangt."

Amerikaanse media meldden op basis van bronnen rond het onderzoek ook al dat de indringer op zoek was naar Nancy Pelosi. Hij zou "Waar is Nancy, waar is Nancy" hebben geroepen. Ook Biden zegt dat "op basis van bronnen" de dader waarschijnlijk op zoek was naar de Democratische politica.

Een woordvoerder van Nancy Pelosi zei dat de man die Paul Pelosi aanviel naar Nancy op zoek was. "Paul Pelosi werd aangevallen in zijn huis door een aanvaller die met geweld handelde en zijn leven bedreigde, terwijl hij eiste Nancy Pelosi te spreken", schrijft haar woordvoerder.

De Amerikaanse president Joe Biden noemt de aanval op de echtgenoot van de Democratische politica Nancy Pelosi verachtelijk. De 82-jarige Paul Pelosi werd gisternacht (Amerikaanse tijd) aangevallen in het huis van hem en zijn echtgenote in San Francisco. Hij liep een gebroken schedel en verwondingen aan zijn rechterarm en handen op.

De echtgenoot van Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is vanochtend aangevallen in hun huis in San Francisco. De indringer zou met een hamer hebben geslagen en op zoek zijn geweest naar Nancy Pelosi, - NOS

Hij heeft volgens de politie "een aantal kleine verwondingen opgelopen". Onduidelijk is of dat bij zijn arrestatie is gebeurd of al daarvoor.

De man zit vast voor poging tot moord, een aanval met een dodelijk wapen, mishandeling van een oudere persoon en een aantal lichtere vergrijpen, meldt politiecommandant William Scott. Hij is inmiddels al verhoord, maar de politie doet nog geen uitspraken over zijn motieven.

De 42-jarige David DePape drong vannacht rond 02.00 uur (lokale tijd) het huis van de Pelosi's in San Francisco binnen. Paul Pelosi belde het alarmnummer en de politie verscheen binnen enkele minuten. Agenten hielden de man aan, maar toen had hij Pelosi al met een hamer verwond.

Correspondent Lucas Waagmeester:

"De woorden 'Where is Nancy, where is Nancy', daar schrikt natuurlijk iedereen heel erg van. Pelosi is hier de belangrijkste boksbal van rechts. Ze is de leider van het Democraten in het Huis van Afgevaardigden en vooral voor de rechtervleugel van de Republikeinse Partij de belichaming van alles wat volgens hen mis is. Zij wordt heel vaak geportretteerd als een bedreiging voor het land. 'Zodra wij aan de macht zijn, zullen we haar opsluiten', wordt vaak gezegd.

Die zin 'Where is Nancy' werd ook bij de bestorming van het Capitool geroepen, die komt echt daarvandaan. Het werd na die dag een slagzin. Er zijn vaak ook toespelingen op geweld als het om haar persoon gaat, zeker in rechtse media.

Dus ja, is dit een totale gek of iemand met politieke motieven of allebei? Dat is nog niet 100 procent zeker vast te stellen, maar wat wel duidelijk is, is dat als zoiets gebeurt, overal de alarmbellen voor politiek geweld afgaan. Zeker omdat het twee weken voor de tussentijdse verkiezingen is."