Dode en twee gewonden bij auto-ongeluk in Amsterdam

Een 28-jarige man is vrijdagavond om het leven gekomen bij een verkeersongeval in het Amsterdamse stadsdeel Westpoort. Daarbij waren meerdere auto's betrokken. Volgens AT5 is een van de auto's op een andere auto gereden.

De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Twee mensen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe zij eraan toe zijn.

Het ongeval op een kruispunt op de Radarweg vond iets na 21.30 uur plaats. De politie onderzoekt nog hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Op hetzelfde kruispunt vond vorig jaar juni ook een dodelijk ongeval plaats. Daarbij kwam eveneens een 28-jarige man om het leven.