Scheiding glamourkoppel Brady-Bündchen een feit, maar sportieve malaise blijft

Na maandenlange speculatie is het hoge woord. NFL-ster Tom Brady, zevenvoudig winnaar van de Super Bowl, en het Braziliaanse supermodel Gisele Bündchen gaan scheiden. In een bericht op instagram bracht het glamourkoppel zelf naar buiten dat hun huwelijk na 13 jaar voorbij is. De zorg voor de kinderen (Vivian van 9 en Benjamin van 12) wordt verdeeld.

Tom Brady announced that he and Gisele Bündchen divorced: pic.twitter.com/QHXdHT9Baw — Adam Schefter (@AdamSchefter) October 28, 2022

Anderhalf jaar geleden leek alles nog koek en ei, toen Brady en Gisele samen op het veld stonden in Tampa. Brady had net zijn zevende Super Bowl gewonnen en - belangrijker - zijn eerste op eigen kracht. Want tot die dag zagen veel mensen hem nog als een quarterback die zijn glorie vooral te danken had aan de vernuftige plays van het mastermind van New England Patriots-coach Bill Belichick. Maar steeds vaker kwamen er signalen dat Belichick naar de toekomst wilde kijken. Hij wilde zijn Pats voorbereiden op een leven na Brady. Op zijn 43ste ging Brady de uitdaging aan bij Tampa Bay Buccaneers en bewees meteen in zijn eerste seizoen dat zijn leeftijd nog geen grip op hem had gekregen.

Tom Brady en Gisele Bündchen met hun kinderen Benjamin, Vivian en Jack (zoon van Brady uit een eerder huwelijk) na de Super Bowl van 2021. - EPA

Ook vorig jaar presteerde Brady goed, maar had de pech dat de latere kampioen Los Angeles Rams in de play-offs op zijn pad kwam. Met opgeheven hoofd nam Brady afscheid van de NFL. Voor even dan.

Want 35 dagen later kwam Brady al terug op zijn beslissing om met pensioen te gaan. Meteen gingen de geruchten over huwelijksproblemen. Geruchten die nog verder gevoed werden door de afwezigheid van Brady - om persoonlijke redenen - bij een cruciaal deel van de voorbereiding. Toch gold Tampa Bay Buccaneers vooraf als een van de favorieten voor de Super Bowl. Het bericht over de scheiding kwam een paar uur nadat Brady in eigen stadion met 27-22 verloren had van Baltimore Ravens, zijn vijfde nederlaag dit seizoen. Verliezen van de Ravens, met Lamar Jackson als uithangbord, is geen schande. Verliezen van Pittsburgh Steelers en Carolina Panthers, twee van de zwakste ploegen in de NFL, is dat wel. Vooral de nederlaag bij divisiegenoot Panthers, dat pas een wedstrijd had gewonnen en bovendien een paar dagen eerder hun beste speler Christian McCaffrey naar San Francisco Niners had gestuurd, deed veel wenkbrauwen fronsen.

Tom Brady schreeuwt het uit in het thuisduel met Kansas City Chiefs. - Reuters

Voor het eerst sinds zijn debuutseizoen in 2002 heeft Brady meer nederlagen, dan overwinningen achter zijn naam. Voor het eerst sinds 2002 verloor hij drie wedstrijden op rij. En ook zijn percentage succesvolle passes en touchdowns is terug bij dat eerste seizoen.

Wisseling van de wacht De problemen van de Bucs gaan verder dan alleen de matige arm van Brady. Maar toch wordt steeds vaker gesproken over een wisseling van de wacht. Want Brady is niet de enige ervaren quarterback, bij wie de magie dit seizoen lijkt uitgewerkt. Aaron Rodgers (38), vorig jaar nog voor de vierde keer MVP van de NFL, is geen schim van zichzelf bij Green Bay Packers. Russell Wilson (33), die met veel bombarie door Denver Broncos werd weggekocht uit Seattle, lijkt sinds zijn overgang op een rookie.

Aaron Rodgers leed met Green Bay Packers als vier nederlagen dit seizoen. - Reuters

En dan hebben we het nog niet eens over Matt Ryan (37), de MVP van 2016 die met Atlanta Falcons dat seizoen de Super Bowl had moeten winnen, maar de kampioenschapsring na een krankzinnige comeback toch aan Brady moest laten. Die Ryan werd deze zomer aangetrokken om de problemen bij Indianapolis Colts op te lossen. Deze week maakte zijn coach bekend dat hij de voorkeur geeft aan zijn reserve. Samen zijn ze goed voor negen Super Bowl-zeges en acht MVP-titels. De laatste 15 tot 20 jaar waren zij het gezicht van de NFL. Maar nu lijkt hun stijl - zeker die van Brady, Rodgers en Ryan - hopeloos ouderwets. De nieuwe generatie quarterbacks kan gooien, rennen en improviseren. De oude blijft het liefste 'in the pocket' achter zijn verdedigingslijn, loerend op een vrije man om naar te passen. Een spelletje dat langzaam lijkt uit te sterven. Of niet?

Patrick Mahomes van Kansas City Chiefs, boegbeeld van de nieuwe generatie quarterbacks in de NFL. - Reuters

Is alles nu verloren voor Brady? Zeker niet. De reguliere competitie is pas halverwege en in de relatief zwakke divisie (NFC South) hebben de Buccaneers nog alle kans om als eerste te eindigen en zich zo te plaatsen voor de play-offs. Drie ploegen steken voorlopig boven de rest uit. Philadelphia Eagles, dat als enige alle zes wedstrijden wist te winnen, maar ook nog niet veel tegen echte topploegen heeft gespeeld. Kansas City Chiefs, dat ondanks het verlies van superster Tyreek Hill opnieuw grote indruk maakt. En vooral Buffalo Bills, dat eindelijk de Chiefs in eigen stadion wist te kloppen. Niet voor niets geldt al jaren onder volgers in de NFL: 'Never bet against Brady'.