'Duizenden arbeiders in Qatar gedwongen huis te verlaten'

Lokale autoriteiten hebben mogelijk duizenden arbeiders in de Qatarese hoofdstad Doha hun woning uitgezet, meldt persbureau Reuters. Autoriteiten ontkennen dat de uitzettingen te maken hebben met het wereldkampioenschap voetbal dat volgende maand in het land begint.

Het persbureau sprak met een aantal gastarbeiders. Zij vertelden dat arbeiders in meer dan tien gebouwen werden gedwongen om hun appartement te verlaten. In de gebouwen woonden vooral Aziatische en Afrikaanse gastarbeiders.

Volgens sommige bewoners van een gebouw in het woongebied Al Mousoura hadden ze slechts twee uur van tevoren te horen gekregen dat ze hun appartement moesten verlaten.

Autoriteiten ontkennen verband met WK

Op 20 november begint de eerste wedstrijd van het WK voetbal in Qatar. Een woordvoerder van de overheid zegt dat de uithuisplaatsingen niets te maken hebben met het WK.

De herhuisvesting maakt volgens de woordvoerder deel uit van "uitgebreide huidige en toekomstige reorganisatieplannen voor woongebieden in Doha". Volgens hem is iedereen in "een veilige en gepaste andere woning geherhuisvest".

Minstens één bewoner die Reuters sprak bestrijdt dit echter en zegt nergens heen te kunnen.

Mogelijke mensenrechtenschendingen

Qatar ligt al jarenlang onder een vergrootglas vanwege mogelijke mensenrechtenschendingen. Er is vooral kritiek op de omstandigheden waaronder gastarbeiders in het land moeten werken.

Onderzoeksjournalisten en mensenrechtenorganisaties schatten dat sinds de toewijzing van het WK in 2010 duizenden gastarbeiders om het leven zijn gekomen. The Guardian spreekt van tussen de 6000 en 6500 doden.