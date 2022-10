Pluimveeruimingen gaan niet door vanwege tekort aan verdelgingsgas

Vorige week vrijdag werd een pluimveebedrijf in Lunteren waar vogelgriep was vastgesteld geruimd. Om te voorkomen dat het virus overslaat naar andere bedrijven, worden op alle pluimveebedrijven binnen 1 kilometer van de plek van besmetting de kippen preventief gedood. Hoe eerder dat gebeurt, hoe kleiner de kans op verspreiding van de vogelgriep.

Er zijn vanwege de vogelgriep zo veel pluimveebedrijven in Nederland geruimd dat er deze week een tekort aan CO2-gas is ontstaan. Het gas is nodig om kippen op besmette pluimveebedrijven te doden. Minister Adema van Landbouw heeft daarom besloten om geplande preventieve ruimingen in Lunteren niet door te laten gaan. Een unieke situatie, die niet eerder voorkwam.

Het CO2-tekort is niet alleen een probleem voor de bestrijding van vogelgriep. Ook bier- en frisdrankproducenten kampen met grote tekorten van het voor hen onmisbare koolzuur. De prijs van CO2-gas ging sinds begin dit jaar al dertien keer over de kop.

Het tekort aan CO2-gas is een direct gevolg van de oorlog in Oekraïne en de daardoor enorm gestegen energieprijzen. Koolstofdioxide is een restproduct van de productie van kunstmest, ammoniak en biobrandstoffen. Voor het maken van die producten is veel gas nodig en door de hoge gasprijzen zijn veel fabrieken tijdelijk of geheel stilgelegd.

Omdat er deze week niet voldoende koolstofdioxidegas beschikbaar was om de kippen te doden, duurde het enkele dagen voordat er begonnen kon worden met de preventieve ruimingen in Lunteren. Op de betrokken bedrijven waren nog geen dieren ziek geworden en dus spanden de pluimveehouders bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven een zaak aan om de preventieve ruiming tegen te houden.

Ingrijpend en vergaand

Tevergeefs, want de rechter bepaalde dat de ruimingen toch door moeten gaan. Maar omdat het preventief doden van pluimvee 'een ingrijpende en vergaande maatregel' is, oordeelde de rechter wel dat de ruimingen maximaal 8 dagen na de eerste besmetting in Lunteren moeten zijn afgerond. Het duurt gemiddeld maximaal negen dagen voordat vogels ziek worden als ze besmet zijn met vogelgriep.

Door het tekort aan CO2-gas zou het waarschijnlijk niet lukken om alle betrokken bedrijven voor zaterdagavond te ruimen en dus gaat de operatie niet door. "Het voordeel van het inzetten van het ingrijpende instrument van preventieve ruiming weegt nu niet langer op tegen de nadelen", liet de minister in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Volgens de minister is deze situatie een "unieke casus", die geen gevolgen zal hebben voor het preventief ruimen op andere pluimveebedrijven.

'Vogelgriepsituatie onhoudbaar'

De vogelgriep gaat nu al een jaar onafgebroken rond in Nederland. In andere jaren begon het seizoen, net als het griepvirus bij mensen, in de herfst om in de lente uit te doven. Dit jaar blijven de uitbraken aanhouden en worden vrijwel wekelijks nieuwe pluimveebedrijven geruimd.

Minister Adema noemt de situatie rondom de vogelgriep onhoudbaar. Daarom kijkt de minister "hoe we de pluimveedichtheid in bepaalde gebieden kunnen verlagen, zodat we dit soort situaties in de toekomst niet meer voor hoeven te komen".