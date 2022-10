Schulting laat in Montreal zien weer helemaal de oude te zijn na bijholteontsteking

De Nederlandse ploeg van de nieuwe bondscoach Niels Kerstholt kende sowieso een voortvarende start in Canada. Enig minpunt was de diskwalificatie van Rianne de Vries op de 500 meter.

Zo vroeg in het shorttrackseizoen lijkt er niets mis met de vorm van Suzanne Schulting. De drievoudig olympisch kampioen, die eerder deze maand wegens een bijholteontsteking nog verstek moest laten gaan op de Dutch Open, won alle drie de voorrondes waarin ze in actie kwam in Montreal. Daar wordt dit weekend de eerste wereldbeker van het nieuwe seizoen gehouden.

Daarna reed Schulting de heats op haar favoriete afstand, de 1.000 meter. Ook hier kwam ze met ruime voorsprong als eerste over de finish. De 1.000 meter wordt dit weekend tweemaal verreden en Yara van Kerkhof plaatste zich tweemaal voor de volgende ronde. Selma Poutsma is ook door.

Voor de gemengde aflossing moest Schulting snel de messen onder haar schaatsen wisselen. Samen met Xandra Velzeboer, Teun Boer en Jens van 't Wout reed ze de beste tijd van alle kwartfinales in de 2.000 meter gemengde aflossing. In de kwartfinale reed Nederland ver weg bij Japan en Polen.

Wereldbeker shorttrack bij de NOS

De wereldbeker shorttrack in Montreal is zaterdag en zondag te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Zaterdag begint de stream om 19.30 uur, zondag om 18.30 uur.