Woordvoerder Nancy Pelosi: aanvaller van echtgenoot vroeg naar haar

Volgens onderzoek van nieuwszender CNN en de San Francisco Chronicle was de man aanhanger van complottheorieën. De Amerikaanse krant omschrijft hem als iemand met een voorliefde voor extreemrechtse samenzweringstheorieën en een obsessie voor overheidsinstanties die burgers in de gaten zouden houden.

De 42-jarige David DePape drong vannacht rond 02.00 uur (lokale tijd) het huis van de Pelosi's in San Francisco binnen. De politie hield de man aan, maar toen had hij Paul Pelosi al met een hamer verwond. De man wordt onder meer verdacht van poging tot moord. Wat zijn motief is geweest, is nog onderwerp van onderzoek .

Eerder meldden Amerikaanse media al van bronnen rond het onderzoek gehoord te hebben dat de indringer op zoek was naar Nancy Pelosi. Hij zou "Waar is Nancy, waar is Nancy" hebben geroepen.

De man die de echtgenoot van de Democratische politica Nancy Pelosi afgelopen nacht in hun woning in San Francisco heeft aangevallen, was op zoek naar de politica, bevestigt haar woordvoerder. "Paul Pelosi werd aangevallen in zijn huis door een aanvaller die met geweld handelde en zijn leven bedreigde, terwijl hij eiste Nancy Pelosi te spreken", schrijft haar woordvoerder.

De echtgenoot van Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is vanochtend aangevallen in hun huis in San Francisco. De indringer zou met een hamer hebben geslagen en op zoek zijn geweest naar Nancy Pelosi, - NOS

Op weer een ander blog schrijft iemand met dezelfde naam over communisme, "klimaathysterie" en pedofilie en verspreidt hij antisemitische berichten, onder meer over de Holocaust. Ook schrijft hij dat iedere journalist die zegt dat er geen bewijs is voor fraude bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen moet worden doodgeschoten.

Correspondent Lucas Waagmeester:

"De woorden 'Where is Nancy, where is Nancy', daar schrikt natuurlijk iedereen heel erg van. Pelosi is hier de belangrijkste boksbal van rechts. Ze is de leider van het Democraten in het Huis van Afgevaardigden en vooral voor de rechtervleugel van de Republikeinse Partij de belichaming van alles wat volgens hen mis is. Zij wordt heel vaak geportretteerd als een bedreiging voor het land. 'Zodra wij aan de macht zijn, zullen we haar opsluiten', wordt vaak gezegd.

Die zin 'Where is Nancy' werd ook bij de bestorming van het Capitool geroepen, die komt echt daarvandaan. Het werd na die dag een slagzin. Er zijn vaak ook toespelingen op geweld als het om haar persoon gaat, zeker in rechtse media.

Dus ja, is dit een totale gek of iemand met politieke motieven of allebei? Dat is nog niet 100 procent zeker vast te stellen, maar wat wel duidelijk is, is dat als zoiets gebeurt, overal de alarmbellen voor politiek geweld afgaan. Zeker omdat het twee weken voor de tussentijdse verkiezingen is."