Vos boekt tweede dagzege Giro Rosa, roze trui Van Vleuten niet in gevaar

In de vijfde etappe van de Giro Rosa heeft Marianne Vos haar tweede dagzege van de ronde geboekt. De overwinnaar van de tweede etappe was de snelste in de massasprint. De roze trui van Annemiek van Vleuten kwam niet in gevaar.

Na drie aankomsten bergop en een ploegentijdrit was het woord dit keer aan de sprinters. In de 110 kilometer lange rit door de regio Lazio kreeg het peloton weliswaar twee klimmen voorgeschoteld, maar die leken niet zwaar genoeg.

Al had CCC - de ploeg van Vos - andere plannen. Op de eerste beklimming, de lange maar niet steile Madonna della Civita, voerde de ploeg het tempo flink op en werden enkele concurrenten gelost.

Longo-Borgini ervandoor

Op twintig kilometer van de meet ging de nummer zes van het klassement Elisa Longo Borghini ervandoor. Borghini kreeg maximaal twintig seconden voorsprong, maar werd op drie kilometer van de finish ingerekend.

In de massasprint beloonde Vos het harde werk van haar ploeg en zegevierde voor de tweede keer deze Giro. Het was voor de 33-jarige Brabantse in totaal al de 27ste zege in de Italiaanse ronde die ze in 2011, 2012 en 2014 wist te winnen.