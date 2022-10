Stuntploeg MVV verrast ook PEC Zwolle, koploper Heracles onderuit in Almere

In 2000, een mensenleven geleden, speelde de Maastrichtse Voetbal Vereniging voor het laatst in de eredivisie. En gezien de resultaten in het recente verleden is er ook geen aanleiding om te veronderstellen dat daar snel verandering in komt. Dit seizoen is MVV echter de verrassing van de eerste divisie. En dat onderstreepte de ploeg met een zwaarbevochten 1-0 zege in de topper tegen PEC Zwolle. MVV is daardoor de nieuwe nummer twee. De achterstand op koploper Heracles, dat onderuitging tegen Almere City, is slechts een punt.

MVV countert zich naar zege De terugkeer van verloren zoon Ryan Thomas bracht hoop in de Zwolse harten, al duurt het nog even voor de Nieuw-Zeelandse middenvelder fit genoeg is om te starten. Ook zonder de versterking had MVV weinig te vertellen in Zwolle, dat met spitsen Apostolos Vellios en Lennart Thy een paar keer gevaarlijk werd. Bij een van de eerste serieuze aanvallen van de Maastrichtse ploeg was het meteen raak: Sven Blummel kreeg de bal van Ruben van Bommel - een van de twee zoons van Mark van Bommel in de Maastrichtse selectie - en schoot raak. Voor Ruben van Bommel (18) was het trouwens zijn debuut in de basis, broer Thomas (20) debuteerde twee jaar geleden al.

Ryan Thomas werd deze week gepresenteerd bij PEC Zwolle, maar is nog niet wedstrijdfit. - Pro Shots

Die voorsprong was tegen de verhouding in en ook na rust ging PEC met man en macht op zoek naar de gelijkmaker. Naarmate dat langer duurde, groeide de frustratie op de tribunes. Zo werd het duel in de slotfase even onderbroken, omdat MVV-doelman Romain Matthys bekogeld werd. De grootste kans was daarna voor de bezoekers, maar Blummel faalde oog in oog met doelman Jasper Schendelaar. Voor MVV is het de beste start op het tweede niveau sinds het seizoen 1983/84. In dat seizoen werd MVV kampioen

Knappe comeback Almere tegen koploper Ook koploper Heracles Almelo ging onderuit tegen Almere City, dat na rust een 2-0 achterstand goed maakte: 3-2. Heracles kwam al snel op het voorsprong dankzij twee oudgedienden. Marko Vejinovic gaf een subtiel passje op Samuel Armenteros die de bal met de binnenkant over de keeper lobte. Dat was wel meteen het laatste wapenfeit van de Zweed, die zijn hoogstandje moest bekopen met een enkelblessure. Toen zijn landgenoot Emil Hansson nog voor rust, met enig fortuin, ook de 2-0 tegen de touwen knalde, leek het pleit wel beslecht.

In de rust stelde trainer Alex Pastoor orde op zaken, want in de tweede helft kantelde het duel binnen vier minuten. Eerst verraste invaller Stije Resink doelman Michael Brouwer met een zwabberend schot van afstand en nog geen minuut later tekende een andere invaller Ilias Alhaft met een bekeken schot in de kruising voor 2-2. Beide keren kwam de assist van Anthony Limbombe en het Belgische voormalige supertalent stelde vervolgens ook Joey Jacobs in staat om de 3-2 te maken. Eindhoven profiteert niet Nummer vier FC Eindhoven had kunnen profiteren, maar gaf in de slotfase de 1-0 voorsprong weg tegen stadgenoot Jong PSV. Johan Bakayoko en Fodé Fofana draaiden het duel met twee fraaie treffers helemaal om, waarop de Canadees Charles-Andreas Brym met zijn tweede van de avond Eindhoven alsnog een punt bezorgde.

Lager op de ranglijst blijven ADO Den Haag en NAC Breda aanmodderen. Dirk Kuijt kende een dramatische start met ADO Den Haag, maar verloor van de laatste zeven duels er slechts eentje. Tegen het ambitieuze Helmond Sport, dat na de 6-0 nederlaag in de derby tegen Jong PSV trainer Sven Swinnen ontsloeg, ging het echter al vroeg mis. De Noor Hakon Lorentzen bracht de nummer 19 van de eerste divisie al na vier minuten op 1-0. Na rust bracht rechtsback Denzell Hall ADO met een puntertje op gelijke hoogte en toen ADO-doelman Hugo Wentgens een zelf veroorzaakte strafschop uit zijn doel hield, leek het kwartje toch naar de kant van Kuijt te vallen