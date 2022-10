Het Dorp van Wim Sonneveld herovert 1e plaats Evergreen Top 1000

Het Dorp van Wim Sonneveld staat dit jaar opnieuw op 1 in de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5. De afgelopen twee jaar verkozen de luisteraars Roller Coaster van Danny Vera tot aanvoerder van de lijst, maar dat nummer staat nu op de tweede plaats.

De Evergreen Top 1000 bestaat sinds 2008 en Het Dorp is veruit het succesvolste nummer in die lijst. Het lied waarin Sonneveld, die in 1974 overleed, zingt over een verloren gegane tijd staat dit jaar voor de tiende keer op de hoogste plaats. De afgelopen twee jaar stond het op nummer 2.

De verschillen met vorig jaar zijn klein in de top-5 van de lijst. Op 3 staat net als de voorgaande jaren Du van Peter Maffay. Avond van Boudewijn de Groot staat wederom op 4 en Hotel California van de Eagles is van 6 naar 5 gestegen.

Ook op tv

De NPO heeft de top-5 nu bekendgemaakt, de volledige lijst volgt maandag 7 november.

De Evergreen Top 1000 is te horen van maandag 14 november tot en met vrijdag 18 november, elke dag van 06.00 tot 20.00 uur op NPO Radio 5 en ook te zien via NPO 1 extra.

Die week is er ook iedere middag op NPO 1 aandacht voor de muzieklijst in het tv-programma Evergreen Top 1000, met dj Henkjan Smits.

Voor wie niet tot 18 november wil wachten: