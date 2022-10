Verkiezingsstrijd nadert ontknoping in ultra-gepolariseerd Brazilië

Brazilianen maken zich op voor wat nu al de spannendste en belangrijkste verkiezingen in de recente geschiedenis van het land worden genoemd. Zondag komt de felle verkiezingsstrijd, waarbij begin deze maand al in de eerste ronde werd gestemd, tot een climax. Dan sluiten om 17.00 uur de stemlokalen; een paar uur later is bekend wie de nieuwe president van Brazilië wordt. Lukt het de uiterst rechtse president en oud-legerkapitein Jair Bolsonaro (67) herkozen te worden? Of gaat de sociaaldemocratische oud-president Luiz Inacio 'Lula' da Silva (77) het land opnieuw leiden? Volgens de laatste peilingen van de gerenommeerde Braziliaanse opiniepeiler Datafolha ligt Lula (49 procent) voor op Bolsonaro (44 procent). De marge van 5 procentpunten maakt de nek-aan-nekrace extra spannend. 'Evangelicos' instrument voor Bolsonaro De aartsrivalen Bolsonaro en Lula staan ideologisch lijnrecht tegenover elkaar. Het gaat in de campagne vooral over de personen en wat ze voor hun achterban vertegenwoordigen; minder aandacht is er voor de inhoud. Bolsonaro vertegenwoordigt in de ogen van zijn aanhangers vooral de traditionele en conservatieve familiewaarden, waarbij de angst voor de zogeheten genderideologie en voor links wordt benadrukt. Hij verzet zich tegen progressieve ideeën over bijvoorbeeld homoseksualiteit en transgenders en zaken als de legalisering van abortus en softdrugs. In Bolsonaro's strijd zijn de evangelisch-christelijke gelovigen, die via de machtige en veelal dogmatische pinkstergemeenten enorm zijn gegroeid in het van oorsprong katholieke Brazilië, een uiterst belangrijk instrument. Hoe dat zit, en waarom zij Bolsonaro steunen, zie je in deze video:

In de spannende verkiezingsstrijd in Brazilië spelen de evangelische kerken in Brazilië een hoofdrol. Correspondent Nina Jurna ging naar de grootste favela van Rio de Janeiro, waar zittend president Bolsonaro verrassend veel aanhangers heeft. - NOS