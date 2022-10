Ferrari's sneller dan Verstappen en Pérez, in training waar ook De Vries meerijdt

Ferrari-coureur Carlos Sainz heeft de snelste tijd neergezet in de eerste vrije training voor de GP van Mexico-Stad. Sergio Pérez en Max Verstappen reden de derde en vierde tijd, achter Charles Leclerc. De eerste vrije training in Mexico was - meer dan in andere weekenden - van belang. Het circuit in Mexico-Stad ligt dik 2.000 meter boven de zeespiegel en dat heeft gevolgen voor de auto's. De motoren hebben het moeilijk met het gebrek aan zuurstof. Goed trainen is er dus noodzaak.

De tweede oefensessie staat echter in het teken van een nieuwe bandentest van Pirelli. Vorige week bleek in Austin al dat dat de training er niet interessanter of nuttiger op maakte. Veel werk moest dus in de eerste training verzet worden. Er reden in Mexico-Stad overigens weer een aantal andere gezichten mee. Jack Doohan was erbij voor Alpine, Liam Lawson voor AlphaTauri en Logan Sargeant voor Williams. Ook Nyck de Vries (volgend jaar AlphaTauri-coureur) reed zijn rondes over het circuit van het Autódromo Hermanos Rodríguez. Hij deed dat in de Mercedes van George Russell. De Vries kreeg de taak van alles uit te proberen en zette daarom slechts de achttiende tijd neer, Weekend van 'Checo' De komende drie dagen staan de schijnwerpers op Pérez. De Mexicaan is ongekend populair in eigen land. Dat was ook te horen en te zien toen hij om 21.00 uur de baan opreed en zijn training startte.

Pérez, bijgenaamd Checo, aast dit weekend op de thuiszege. Hij zou daarmee de tweede plek in de WK-stand overnemen. In de eerste oefensessie maakte Pérez nog geen spetterende indruk. Het thuispubliek snakt naar een zege van hun raceheld. Hoe groot de verwachtingen en de betrokkenheid van Mexicaanse fans zijn, ondervond hij eerder deze week al. "Ik deed deze week een Formule 1-show in Guadalajara, waar ik geboren ben en opgroeide. Tienduizenden fans kwamen kijken: geweldig. De herinnering aan dat soort dagen blijft eeuwig bij me. Het is allemaal nog groter dan voorheen." Brand in AlphaTauri-wagen Sainz en Leclerc domineerden de training. Verstappen was na een half uur net bezig aan een hoopgevende ronde, toen hij plots van de baan vloog. De wereldkampioen had geen grip en draaide om zijn as uit de bocht. Zichtbare schade leverde dat niet op. Schade was er wel voor andere coureurs. De auto van Lawson vloog zelfs in de fik: door de hitte in Mexico-Stad koelen de wagen maar nauwelijks en kan een klein defect al brand opleveren. Door de fik in de AlphaTauri van Lawson - die zelf ongedeerd bleef - kwam de training tot een voortijdig einde. Een poging voor de Red Bulls om de tijden van Sainz en Leclerc aan te vallen kwam er daardoor niet. De tweede oefensessie begint om 23.00 uur Nederlandse tijd.