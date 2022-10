Politiechef biedt weer excuses aan voor racisme politie Rotterdam

De volgende dag meldde de politie dat het om een incident ging dat "alle perken te buiten" was gegaan. "Dat je komt voor hulpverlening, wordt uitgescholden en dat dat vervolgens uitmondt in zo'n extreme geweldsuitbarsting van omstanders, is op geen enkele manier goed te praten." De betrokken agenten deden aangifte van het geweld.

Het incident gebeurde op 5 december 2020 in Dordrecht. Een gezin raakte zijdelings betrokken bij een arrestatie van een dronken kennis, die in conflict was geraakt met de politie voor een flat in hun buurt. De situatie liep uit op een vechtpartij tussen het gezin en de politie.

De familie had aangifte gedaan van zware mishandeling, belediging en discriminatie tijdens de uitoefening van een ambt en dat de echte gang van zaken niet gerapporteerd is door de politie. Tegen de NRC zei de moeder van het gezin dat de politie in de processen-verbaal "veel leugens vertelt en ook een boel zaken heeft weggelaten".

De vechtpartij is in beeld- en geluidsopnamen vastgelegd. Ook is te horen dat een agent de partner van de moeder onder meer uitscheldt met het n-woord. "Het is dat de politie niet wist dat alles werd gefilmd, anders hadden we nooit kunnen aantonen wat zich daadwerkelijk afspeelde", zei de moeder tegen NRC.

Boete en hoger beroep

EenVandaag meldt dat het gerechtshof in Den Haag heeft bepaald dat de agent die over het incident rapporteerde alsnog vervolgd moet worden wegens valsheid in geschrifte. De rechter oordeelde dat het geen vergissing kan zijn dat het gebruikte geweld en de racistische taal niet zijn gerapporteerd.

De agent is wel al door de politierechter veroordeeld voor het gebruik van het n-woord. Hij kreeg een boete van 250 euro, waartegen hij in beroep is gegaan.

De rechtbank bepaalde eerder al dat de leden van het gezin niet meer vervolgd mogen worden omdat politie de werkelijke gang van zaken probeerde te verhullen in het proces-verbaal. Het OM ging hiertegen in hoger beroep.

Niet vervolgd

Het is niet voor het eerst dat Westerbeke excuses aanbiedt voor racistische uitlatingen bij de Rotterdamse politie. De Rotterdamse politiechef deed dat anderhalf jaar geleden ook in de zaak rond agenten die racistische uitspraken in een WhatsApp-groep hadden gedaan.

De politie deed ook hiervoor een intern onderzoek naar de appgroep die acht maanden bestond. Daaruit kwamen meer kwetsende, racistische uitspraken naar voren dan die eerder al door NRC waren gepubliceerd. De krant schreef dat agenten in de WhatsApp-groep burgers onder meer uitmaakten voor "kutafrikanen" en "pauperallochtonen".

De agenten werden niet vervolgd, omdat de uitlatingen in een besloten WhatsApp-groep werden gedaan.