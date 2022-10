Rijpma-De Jong wint 1.500 meter voor Groenewoud en Leerdam; Schouten mist ticket

"Het was superslecht", reageerde de drievoudig olympisch kampioene, van wie de 1.500 meter niet de sterkste afstand is. Vorig seizoen plaatste ze zich nog wel op die afstand. "Ik heb nog niet op snelheid getraind, maar had wel op een ticket gehoopt."

Het nieuwe seizoen

De eerste vier wereldbekerwedstrijden worden verreden in Stavanger en Heerenveen (in november) en twee keer in Calgary (in december). De vijfde wereldbeker en de wereldbekerfinale zijn in februari in Polen.

De startbewijzen voor de EK allround en sprint in Hamar, begin januari, worden verdeeld bij de NK, eind december. De deelnemers aan de WK afstanden van begin maart in Heerenveen worden na de NK afstanden van begin februari bekend.