Schaatsheld Kees Verkerk is 80 jaar en nog altijd houder van 21 baanrecords

Die 'Keessie' viert vandaag zijn 80ste verjaardag. Kees Verkerk, geboren en getogen in de kroeg van zijn ouders in Puttershoek, viert zijn verjaardag in Noorwegen. Daar vond hij jaren geleden zijn tweede thuis. En daar bewaart hij zijn olympische medailles.

Het wachten is voorbij voor alle schaatsfans in Nederland. Vandaag wordt namelijk in Heerenveen de aftrap gegeven van het schaatsseizoen. De helden van nu heten Jutta, Patrick en Thomas. Vijftig jaar geleden waren dat Ard en Keessie.

Ze kwamen tot 21 records op 15 verschillende ijsbanen. De helft vestigde Verkerk in de strenge winter van 1963 - die van de zwaarste Elfstedentocht in de geschiedenis - in wedstrijden van de gewesten Zuid- en Noord-Holland.

Dat had een reden: omdat de bochten van de ijsbaan in Ter Aar al aardig uitgetrapt waren, reed Verkerk - pienter als hij was - gewoon binnen de sneeuwrandjes. Mede dankzij de dichte mist, die over de baan hing had de jury en favoriet Rudie Liebrechts het nakijken.

Zijn eerste baanrecords reed hij op één dag, 29 december 1962, bij wedstrijden en 's Gravendeel en Puttershoek. Bijna een jaar later zette hij het Zuid-Hollands kampioenschap in Ter Aar naar zijn hand, door de 5.000 meter te winnen in een nog altijd onaantastbaar baanrecord van 8.39,4.

Frappant genoeg overtuigde juist die mistige Zuid-Hollandse titel in Ter Aar de KNSB om de jonge Verkerk op te nemen in de kernploeg. Een juiste beslissing, want een jaar later won Verkerk olympisch zilver op de 1.500 meter in Innsbruck.

Die zilveren medaille van Innsbruck ligt in zijn Noorse huis, zonder lint. Het lint is namelijk meegegaan in de grafkist van zijn moeder. Daags na de huldiging van Verkerk in het ouderlijk café in Puttershoek vond Verkerk zijn moeder levenloos in bed.

In 'De muts van Kees Verkerk', een documentaire uit 2017 in de serie Andere Tijden Sport, vertelde Verkerk openhartig over dat ingrijpende moment. "Beneden (in het café) was muziek en herrie. Ik was in twee stappen beneden en zei: 'Moeder is dood. Dat is de schuld van de medaille'."