Verbij en Nuis lopen liesblessures op; Westenbroek wint 500 meter

Kjeld Nuis heeft zich vanwege een liesblessure afgemeld voor de rest van het kwalificatietoernooi voor de wereldbekers in Thialf. Kai Verbij liep een liesblessure op tijdens de eerste 500 meter. Het is nog onduidelijk hoe ernstig zijn kwetsuur is.

Nuis deed vanwege zijn blessure al niet mee aan de 500 meter op vrijdag. De olympisch kampioen op de 1.500 meter zou zaterdag (1.500 meter) en zondag (1.000 meter) nog in actie komen, maar liet via sociale media weten dat daar een kruis doorgaat.

Verbij snel klaar

Voor Verbij was de 500 meter al na een paar meter voorbij. De regerend Nederlands kampioen op die afstand greep naar zijn lies.

"Na drie stappen schoot het erin", zei Verbij, die tijdens het inrijden al iets had gevoeld. "Ik kan nog lopen, ik weet niet hoe ernstig het is. Ik moet even kijken of ik zondag de 1.000 meter kan rijden."