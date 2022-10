Getergde Horner vindt straf voor Red Bull erg zwaar: 'Dit kost ons 0,2 tot 0,5 seconde per ronde'

De FIA bestrafte het team omdat het in 2021, het eerste kampioensjaar van Verstappen, de budgetlimiet van 145 miljoen overschreed. Red Bull gaf 2,2 miljoen euro teveel uit. Bijna 1,8 miljoen daarvan waren fiscale kosten. Volgens Horner liet de FIA die 1,8 miljoen uiteindelijk buiten beschouwing, waardoor het om een overtreding van zo'n 435.000 euro ging.

Geen cent naar de auto

Horner beaamde dat Red Bull het enige team was dat te veel had uitgegeven. "Maar geen enkele cent is besteed aan het verbeteren van de auto", stelde hij. "Er is geen enkel prestatievoordeel geweest."

Volgens de teambaas had Red Bull een verschil van inzicht met de FIA over enkele uitgaven. "De overtreding bestaat uit een fiscaal deel, enkele reserve-onderdelen en catering. Wij hadden gedacht dat het eten voor ons personeel en gasten niet onder de budetcap zou vallen. De FIA oordeelde anders", zei Horner.

Daarnaast vond Red Bull het onterecht dat loonkosten voor werknemers in de ziektewet werden meegenomen in de budgetregels. "Onze zieke werknemers hebben uiteraard niet aan de auto gewerkt en hadden geen invloed op de prestaties."

Horner meldde dat het team in april 2021 een voorlopige begroting indiende bij de FIA. Daar kwam geen reactie op, waardoor het team ervan uitging dat alles in orde was. Pas vorige maand hoorde Red Bull dat enkele onderdelen (zoals de catering en de zieke werknemers) wél onder de budgetcap vielen. En dat er daardoor teveel geld was uitgegeven.

Complexe materie

"Wij zijn voortdurend open en transparant geweest naar de FIA, we hebben onze mening en visie gegeven", zei de getergde Horner, die moest beamen dat de andere teams de regels wel correct geïnterpreteerd hadden.

"Dat komt omdat er allerlei manieren zijn om de regels te interpreteren, het is complexe materie. Als we een fout hebben gemaakt, dan hebben we dat niet opzettelijk gedaan. De FIA was ook heel duidelijk: we worden niet beschuldigd van fraude of oneerlijk spel."