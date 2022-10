Rock-'n-rollpionier Jerry Lee Lewis (87) overleden

Eind jaren 50 was hij op de top van zijn populariteit met hits als Whole Lotta Shakin' Goin' On en Great Balls of Fire. Ook was hij te zien in de rock-'n-rollfilms Jamboree (1957) en High School Confidential (1958). Een huwelijk met zijn 13-jarige achternichtje maakte een eind aan zijn populariteit. Het duurde jaren voor hij weer serieus werd genomen.

Met zijn flamboyante speelstijl ontpopte pianist en zanger Jerry Lee Lewis zich in de jaren 50 als een echte showman. Zijn wilde manier van pianospelen bezorgden hem bijnamen als 'The killer' en 'The Wild Man of rock-'n-roll'.

Toen hij tien was nam zijn vader een extra hypotheek op het huis om een piano te kunnen kopen. Op zijn veertiende trad hij voor het eerst op bij de opening van de lokale autoshowroom en haalde daarmee 13 dollar op, in die tijd een flink bedrag.

Zijn muzikale talent openbaarde zich al vroeg in zijn leven. Hij groeide op in een zeer religieus gezin en op jonge leeftijd zong hij al in het kerkkoor. Ook leerde hij zichzelf piano spelen. Gospel had een grote invloed op zijn muzikale ontwikkeling.

Met zijn vader reisde hij naar Nashville om auditie te doen, maar niemand in het mekka van de countrymuziek was geïnteresseerd in deze jonge virtuoze pianospeler en hij droop teleurgesteld af. Bij een nieuwe poging in Memphis werd hij gecontracteerd door Sun Records, dat ook artiesten als Elvis Presley, Roy Orbison, Carl Perkins en Johnny Cash onder contract had.

Hij wilde verder met muziek, maar zijn moeder had andere plannen met haar zoon en stuurde hem naar de bijbelschool. Daar werd hij al snel vanaf gestuurd nadat hij een psalm in boogie-woogiestijl op de piano had begeleid.

Eén van de pioniers van de Rock 'n Roll is overleden: Jerry Lee Lewis. Bijgenaamd "The Killer", omdat hij de piano soms genadeloos wild bespeelde. - NOS

In 1956 begeleidde Lewis Carl Perkins op de piano tijdens een opnamesessie toen Elvis Presley en Johnny Cash spontaan de studio binnenliepen en mee begonnen te doen. De opnameband bleef lopen en veel later zou deze jamsessie worden uitgebracht onder de naam Million Dollar Quartet.

Niet alleen de virtuositeit van zijn pianospel bezorgde Jerry Lee Lewis zijn grote populariteit, maar vooral ook de dynamiek waarmee hij speelde. Hij speelde staand, springend en met z'n voeten, klom op de piano en stak soms zelfs het instrument in brand.

In 1957 kwam de grote doorbraak voor Jerry Lee Lewis met het nummer Whole Lotta Shakin' Goin' On. Kort daarop volgden Great Balls of Fire en Breathless. Hij was in één klap beroemd en een gewilde gast in televisieshows en bij concerten.

Omstreden huwelijk

Daar kwam in één klap een eind aan toen de pers in 1958 ontdekte dat de toen 22-jarige Lewis getrouwd was met zijn 13-jarige achternicht Myra Gale Brown. Ook kwam toen uit dat hij bij dat controversiële huwelijk nog niet officieel gescheiden was van zijn vorige vrouw. Radiostations draaiden zijn nummers niet meer, optredens werden afgezegd en waar hij nog wél mocht komen denderde zijn gage omlaag van 10.000 naar 250 dollar per avond.

Die situatie duurde voort tot 1964. In dat jaar kreeg hij in Europa weer voet aan de grond met het in Hamburg opgenomen album Live at the Star Club, dat als een van de beste live rock-'n-rollalbums ter wereld wordt beschouwd.