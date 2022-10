Zeldzame protesten door Han-Chinezen in Tibet tegen corona-lockdown

In 2008 was er een grote opstand van de lokale bevolking tegen het Chinese gezag. Die werd hard neergeslagen door de Chinese autoriteiten.

Tibet ligt in het westen van China en grenst aan India, Nepal en Bhutan. In 1912 verklaarde de regio zich onafhankelijk van China. Het land kon 38 jaar lang in hoge mate autonoom handelen, terwijl het nog sterk beïnvloed werd door China. In 1950 kwam daar een eind aan, met de inval van het Chinese Volksbevrijdingsleger om de regio terug te halen bij China. Sindsdien staat Tibet onder direct gezag van Peking.

Han-Chinezen

Maar uit de opgedoken beelden blijkt dat nu vooral Han-Chinezen de straat opgaan. Het zou daarbij gaan om Chinezen die naar Tibet zijn gekomen omdat ze in hun eigen woonplaats geen werk kunnen vinden. Door corona zitten ze nu vast en hebben geen werk.

Op het Chinese online-platform Weibo staat het verhaal van een vrouw die zegt dat ze al 80 dagen vastzit. Ze wil graag weg uit de hoofdstad Lhasa, maar het papierwerk daarvoor is ingewikkeld. Het kost volgens haar meer moeite om uit Tibet weg te komen dan wanneer je vanuit China naar het buitenland wil reizen.

Corona lijkt op het platteland van China en in gebieden die ver van de grote steden liggen zoals Tibet, een steeds groter probleem te worden. In deze regio's zijn niet genoeg faciliteiten om nieuwe uitbraken op tijd op te sporen en te stoppen. Er zijn ook niet genoeg bedden beschikbaar in ziekenhuizen om mensen te behandelen als ze ziek zijn. De angst voor nieuwe uitbraken is daarom groot.

In Lhasa werden gisteren officieel acht coronagevallen gemeld. De precieze coronasituatie in Tibet is niet vast te stellen. Er zijn ook berichten dat er een tekort is aan zuurstof in Lhasa.