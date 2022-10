Roest wint prestigeduel van Bergsma; ook Snellink, Bosker en Jansman naar wereldbeker

Buiten was het 20 graden, binnen is het kwalificatietoernooi van de schaatsers voor de eerste vier wereldbekers begonnen. De eerste afstand in Heerenveen waarop wereldbekertickets waren te verdienen was de 5.000 meter bij de mannen. En die werd gewonnen door Patrick Roest. Roest, die deze zomer overstapte van Jumbo-Visma naar Reggeborgh, was in een zinderend rechtstreeks duel tweetiende sneller dan Jorrit Bergsma, die het Zaanlander-pak verruilde voor dat van Jumbo-Visma. Roest noteerde een tijd van 6.11,71, Bergsma kwam tot 6.11,91. De snelste vijf van iedere afstand van dit weekeinde in Thialf plaatsen zich voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden. Naast Roest en Bergsma gingen de tickets naar Beau Snellink, Marcel Bosker en Kars Jansman.

Het hoogtepunt van de vijf kilometer was de rit tussen Roest en Bergsma. Bij de NK afstanden van vorig seizoen was Bergsma 3,54 sneller dan Roest, bij het OKT was Roest 2,36 sneller dan Bergsma en op de Spelen was het verschil 3,87 in het voordeel van Roest. Ditmaal sloeg Roest in een rechtstreeks duel al snel een gaatje, maar twee ronden voor het einde zette Bergsma aan. Roest had nog net genoeg over om hem voor te blijven.

Toptien 5.000 meter - NOS

Roest keek tevreden terug op de rit tegen Bergsma, en tegen zijn oude ploeg: "Het gaat natuurlijk om de wereldbekerkwalificatie, maar als je in zo'n rit zit, wil je hem ook niet verliezen. Gelukkig kon ik alles er nog uithalen om Jorrit voor te blijven." Bergsma baalde, maar was toch ook tevreden met zijn tijd. "Het liefste win je als je er zo dichtbij bent, maar voor nu is het prima. Het was toch even aftasten, ik heb een ander programma gedraaid dan in voorgaande jaren. Maar het ging beter dan verwacht."

Snellink was in 6.19,37 de nummer drie. Hij versloeg in de laatste rit Kars Jansman, die met 6.19,63 de vijfde tijd noteerde en zich ook plaatste voor de wereldbekerwedstrijden. Bosker, ook overgestapt van Jumbo naar Reggeborgh, was met een tijd van 6.19,40 de nummer vier.