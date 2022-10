Advies: hevige menstruatie moet in bijsluiter coronavaccins

Hoewel de klachten in de meeste gevallen tijdelijk zijn en niet ernstig, adviseert het EMA toch om de bijsluiter aan te passen. Het gaat alleen om de mRNA-vaccins Spikevax en Comirnaty van respectievelijk Moderna en BioNTech/Pfizer. Volgens het EMA zijn er geen aanwijzingen dat de menstruatiestoornissen invloed hebben op de vruchtbaarheid.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) wil dat de farmaceuten Pfizer/BioNTech en Moderna in de bijsluiter van hun coronavaccins vermelden dat hevige menstruatiebloedingen een mogelijke bijwerking zijn. Volgens de Europese toezichthouder is er "op zijn minst een redelijke kans" dat zo'n hevige ongesteldheid verband houdt met een inenting.

Aangepaste vaccins

Pfizer en Moderna hebben hun coronavaccins aangepast, zodat mensen minder snel geïnfecteerd zullen raken door de zeer besmettelijke omikronvariant. In dit artikel beantwoorden we vier vragen over deze nieuwe mRNA-vaccins, Spikevax en Comirnaty.