CPB: werkloosheid stijgt minder hard, steun vergroot ongelijkheid

Voor dit jaar verwacht het CPB een economische krimp van 5 procent, gevolgd door een groei van 3,5 procent volgend jaar. Dat is ietsje beter dan eerder verwacht, mede door investeringen die naar voren worden gehaald en het Wopke-Wiebes-groeifonds .

Maar mocht er een tweede golf van coronagevallen komen, met ook weer een lockdown, dan stijgt de werkloosheid volgend jaar naar 8,5 procent, zo staat in de Macro Economische Verkenningen van Prinsjesdag.

Door het derde steunpakket voor bedrijven stijgt de werkloosheid volgend jaar wat minder hard dan eerder geraamd, zegt het Centraal Planbureau. Het CPB denkt nu dat de werkloosheid volgend jaar op 5,9 procent uitkomt, vorige maand was de verwachting nog 6,5 procent.

Sowieso komt volgend jaar de staatsschuld uit boven de Europese grens van 60 procent van het bbp, denkt het CPB. Vanwege de coronacrisis hoeven landen zich tijdelijk niet aan die begrotingsregel te houden.

'Steun vergroot ongelijkheid'

CPB-directeur Pieter Hasekamp noemt het zorgwekkend dat als bijwerking van de coronasteunmaatregelen de tweedeling in de maatschappij toeneemt. "Steun komt vooral terecht bij mensen met een vaste baan."

Bedrijven gebruiken de NOW-regeling namelijk vooral om mensen in vaste dienst door te betalen en nemen sneller afscheid van uitzendkrachten of mensen met een oproepcontract.

"Deze kwetsbare groepen hebben vaak ook minder buffers en komen sneller in de problemen", aldus Hasekamp. "Het is goed dat de ruimhartige steunmaatregelen er zijn. Maar de bijwerking is grotere ongelijkheid."

Koopkracht: +0,8 %

De koopkracht van een doorsnee huishouden stijgt in 2021 met 0,8 procent. Maar normaliter is het al de vraag of de koopkrachtramingen ook echt uitkomen. En nu geldt dat nog eens extra, door de economische onzekerheden rond de coronacrisis.

Want het CPB houdt bij de deze raming geen rekening met veranderingen in je leven. Het CPB doet eigenlijk alsof de omstandigheden van iedereen hetzelfde blijven: Iedereen houdt dezelfde baan, niemand wordt ontslagen, gaat minder of juist meer werken.

De enige variabelen die het CPB wel meeneemt in de voorspelling zijn de verwachte ontwikkeling van de lonen, de inflatie en het kabinetsbeleid. En ook daar is door de coronacrisis extra onzekerheid over.