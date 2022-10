Nog nooit was het zo warm op 28 oktober als vandaag

We gingen kijken in het zuiden van Limburg, waar de warmste temperaturen voorspeld waren. Om precies te zijn, bij de Sint Pietersberg bij Maastricht. - NOS

Toch was het vandaag niet overal lekker weer. Op veel plekken was het te bewolkt om van het zonnetje te genieten. Zo werd het op Terschelling bijvoorbeeld maar 16 graden.

Vandaag werd geen officiële zomerse dag, met temperaturen boven de 25 graden. De laatste zomerse dag van het jaar - sinds de metingen werden ingevoerd - viel op 27 oktober, en dat was in 1937. Ook weer in Maastricht, toen werd het 25,2 graden.

NOS-weerman Marco Verhoef over de hoge temperaturen:

"Het warme weer wordt veroorzaakt door de aanvoer van lucht uit het zuiden. Ook in Zuid-Europa is het nog erg warm. Er ligt een lagedrukgebied ten westen van Ierland en Frankrijk, en dat houdt die zuidelijke stroming lange tijd in stand.

Deze hoge temperaturen passen in de trend van het steeds warmer wordende klimaat door klimaatverandering. Alle seizoenen warmen op. Over tien tot twintig jaar zal dergelijk weer steeds vaker gaan voorkomen, en zullen we dit dus ook niet meer uitzonderlijk vinden. Nog warmere extremen zullen daar ook bij gaan horen."