'Seksueel wangedrag' in Fries behandelcentrum voor jongeren

Bij Jeugdhulp Friesland zijn meldingen binnengekomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en criminele activiteiten. De gebeurtenissen zouden zich hebben afgespeeld in een behandelcentrum voor jongeren in Kortehemmen.

In het behandelcentrum worden zo'n vijftien jongeren tussen de 12 en de 18 jaar met gedrags- en psychiatrische problemen opgevangen. Vanwege de meldingen is bij het centrum per direct een opnamestop ingesteld.

De jeugdzorgorganisatie zegt tegen Omrop Fryslân dat het gaat om twee meldingen. Drie medewerkers van het centrum en een 17-jarige jongere die op een gesloten afdeling zat, zouden bij de misstanden betrokken zijn geweest.

Aangifte en onderzoek

Waar de meldingen precies over gaan, is niet bekend. Jeugdhulp Friesland laat weten erg geschrokken te zijn. "We nemen deze meldingen uiterst serieus."

De jeugdzorgorganisatie heeft aangifte gedaan bij de politie en er gaat een melding naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook doet de organisatie onderzoek naar de mogelijke misstanden. Zolang het onderzoek loopt, blijft de opnamestop van kracht.