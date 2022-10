Ridouan Taghi: 'Heb mijn neef gebruikt voor spel met media en OM'

Youssef T. maakt geen deel uit van een criminele organisatie en is gebruikt als een pion om het Openbaar Ministerie en de media te bespelen. Dat heeft Ridouan Taghi verklaard in de strafzaak tegen zijn neef en voormalig advocaat. "Ik heb hem meegesleurd in wat er is gebeurd. Dat kan ik helaas niet terugdraaien. Hij is hier slachtoffer van geworden."

In een tien pagina's tellende verklaring waarvan een deel in de rechtszaal werd voorgelezen ontkent Taghi het over concrete ontsnappingspogingen te hebben gehad met zijn neef. Op vragen van de rechtbank verduidelijkte hij die verklaringen. "Het was een test. Op 8 oktober hebben ze me eindelijk gepakt. Al die tijd wist ik al dat ze meeluisterden, maar grepen ze niet in."

Taghi zei alleen te fantaseren over ontsnappen. "Ik denk niet dat er een gevangene bestaat die daar niet over fantaseert. Zelfs een vogel wil uit een kooi, en het is in Nederland ook niet strafbaar als je zonder geweld ontsnapt. (...) Maar er is nooit sprake geweest van plannen voor een gewelddadige uitbraak. Alleen woorden."

In de verklaring stelt Taghi ook dat hij door het OM en in de media als een soort monster wordt neergezet. Daarbij zouden er onjuiste en belastende berichten over hem worden verspreid. "Ik heb helemaal geen bemoeienis gehad bij de moorden op De Vries, Wiersum of de kroongetuige. En ook niets met de dreiging richting Amalia. Toch wordt dat steeds beweerd."

De boel deëscaleren

Youssef T. wordt ervan verdacht zijn neef te hebben geholpen om diens criminele activiteiten voort te zetten vanuit de gevangenis. Hij zou informatie van Taghi hebben doorgespeeld aan de buitenwereld. Het OM toonde eerder beelden waarin te zien was hoe Taghi en zijn advocaat tijdens bezoeken van T. aan de gevangenis boodschappen opschreven en de notities naar elkaar omhoog hielden.

Eerder verklaarde T. voor de rechtbank dat hij inderdaad boodschappen uit de gevangenis naar buiten heeft doorgegeven, maar ook dat hij een mogelijk ontsnappingsplan van zijn neef probeerde te vertragen en voorkomen. "Het enige waar ik mee bezig was, was de boel deëscaleren. Je bent heel voorzichtig met wat je zegt. Je probeert een beetje te rekken", zei hij eerder dit jaar.