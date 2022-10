Vanavond op tv: Covidbeleid China • Doneer compensatie • Abortusprotesten

Coronabeleid China In China is het quarantainebeleid bij corona onverminderd streng. Waarom? En wat is de impact? We praten erover met correspondent Sjoerd den Daas, maar ook met iemand die in quarantaine zit en onder elektronisch toezicht staat. In de studio is Ingrid d'Hooghe van het Clingendael China Centre.

Energiecompensatie weggeven? Sommige mensen kijken er rijkhalzend naar uit omdat ze echt krap bij kas zitten, voor anderen is het hooguit een leuk extraatje. In november en december krijgt ieder huishouden 190 euro compensatie voor de hoge energieprijzen. Maar wat doe je als je dat geld niet echt nodig hebt? Er zijn mogelijkheden genoeg om het weg te geven. Bijvoorbeeld aan een goed doel, zoals de voedselbank.

Sunak wil verschillen verkleinen In Groot-Brittannië is het verschil tussen arme en rijke regio's enorm. Dat is onder andere te zien in de levensverwachting. Mannen in de rijkste regio's leven gemiddeld ongeveer zes jaar langer dan mannen in de armste regio's. Dat gat is net zo groot als dat tussen de rijkste Engelse regio's en delen van Noord-Afrika. Toch gaat er meer overheidsgeld naar het rijke Londen dan naar de achtergestelde regio's. De nieuwe premier Rishi Sunak zegt de verschillen kleiner te willen maken. Hoe moet hij dat doen?