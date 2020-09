Rus bereikt tweede ronde in Rome, Bertens maakt woensdag rentree

Het was de eerste ontmoeting tussen Rus (WTA-71), die via de kwalificaties tot het hoofdtoernooi was doorgedrongen, en Swiatek (WTA-52). Rus treft nu Marketa Vondrousova. De Tsjechische versloeg in de eerste ronde de Japanse Misaki Doi.

Arantxa Rus heeft de tweede ronde van het graveltoernooi in Rome bereikt. De 29-jarige Zuid-Hollandse was de tien jaar jongere Poolse Iga Swiatek de baas met 7-6 (5), 6-3.

Kiki Bertens, die in februari in Qatar haar laatste wedstrijd speelde, maakt woensdag in Rome haar rentree. De nummer 8 van de wereld had in de openingsronde een bye.