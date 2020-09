Rus bereikt tweede ronde in Rome

Arantxa Rus heeft de tweede ronde van het graveltoernooi in Rome bereikt. De 29-jarige Zuid-Hollandse was de tien jaar jongere Poolse Iga Swiatek de baas met 7-6 (5), 6-3.

Het was de eerste ontmoeting tussen Rus (WTA-71), die via de kwalificaties tot het hoofdtoernooi was doorgedrongen, en Swiatek (WTA-52). Rus treft nu Marketa Vondrousova. De Tsjechische versloeg in de eerste ronde de Japanse Misaki Doi.

Kiki Bertens, die in februari in Qatar haar laatste wedstrijd speelde, maakt woensdag in Rome haar rentree. De nummer 8 van de wereld had in de openingsronde een bye.