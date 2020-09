'Diep dal, maar toch enig optimisme', dit zijn de hoofdpunten uit de Miljoenennota

Als het tegenzit, kan de coronacrisis de samenleving ook na volgend jaar ontwrichten. Maar toch is er reden om met enig optimisme naar de toekomst te kijken. Dat zei minister Hoekstra bij het aanbieden van de Miljoenennota, de begroting voor volgend jaar, aan de Tweede Kamer. Volgens de Miljoenennota is er volgend jaar sprake van herstel, maar loopt de werkloosheid op.

Hoekstra voegde eraan toe dat we door een diep dal gaan, dat dit geen normale begroting is en dat veel getallen onzeker zijn, maar dat de economische fundamenten sterk zijn. "De overheidsfinanciën zijn goed op orde; we klimmen uit het dal en zorgen voor perspectief." De minister van Financiën zei verder dat het kabinet alles op alles zet om de schade voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk te beperken.