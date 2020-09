Belasting op aardgas verder omhoog om gebruik te ontmoedigen

Als mensen meer moeten betalen voor aardgas, zullen ze beter hun best doen om het verbruik ervan door bijvoorbeeld isolatie te verminderen, is de gedachte. Sinds 1 januari 2020 betalen mensen voor het eerst relatief fors meer belasting op aardgas, vanwege de CO2-uitstoot. In 2021 en de jaren die volgen zal de belasting telkens wat verder worden verhoogd.

Daarmee wordt de verhoging van 3 cent per kuub aardgas voor een huishouden met een gemiddeld energieverbruik weer nagenoeg gecompenseerd. De hoeveelheid gas en stroom die mensen gebruiken is voor iedereen anders en hangt voor een belangrijk deel af van het soort huis waar je in woont. Milieu Centraal heeft een rekentool ontwikkeld, waarmee je op basis van je verbruik kunt checken of je meer of minder energiebelasting gaat betalen.

Lang niet iedereen zal de effecten voelen in de portemonnee. Alleen huishoudens die veel aardgas gebruiken, bijvoorbeeld omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen, zullen de gevolgen merken. Dat komt omdat iedereen in 2021 net als elk jaar ook energiebelasting terug krijgt van het Rijk, komend jaar 31 euro extra.

De belasting op aardgas gaat volgend jaar met 3 cent per kubieke meter omhoog, terwijl die op elektriciteit vrijwel gelijk blijft. Met de belastingmaatregel wil het kabinet mensen stimuleren om minder gas te gebruiken, omdat dat slecht is voor het klimaat.

Rekenvoorbeeld De verschillen per huishouden zijn dus groot, veel mensen gaan niks extra betalen, anderen gaan erop vooruit. Milieu Centraal geeft een rekenvoorbeeld van een huishouden dat wèl meer gaat betalen: een hoekwoning die slecht geïsoleerd is, verbruikt zo'n tweeduizend kubieke meter gas meer dan een soortgelijke woning die goed geïsoleerd is. Omdat de belasting op gas in twee jaar tijd (2020-2021) met ruim 10 cent per kubieke meter stijgt, betalen de mensen in het slecht geïsoleerde huis 200 euro meer.

Volgens Puk van Meegeren van Milieu Centraal is isolatie altijd goed. Op korte termijn gaat daarmee het gasverbruik van mensen naar beneden, en op de langere termijn wordt daarmee het huis geschikt voor een alternatief voor de cv-ketel, zoals een (hybride) warmtepomp of warmtenet.

Aardgas voorlopig nog nodig

"Aardgas als verwarmingsbron is voor veel woningen voorlopig echt nog nodig", zegt Van Meegeren, "want veel huizen zijn nu nog niet geschikt voor alternatieven en er is nu nog te weinig echt duurzame energie beschikbaar." Maar tegelijk gaat het isoleren van woningen niet snel genoeg, zegt hij. Of de nieuwe belastingmaatregel er daadwerkelijk toe leidt dat mensen hun huis beter gaan isoleren, is volgens hem nog de vraag. "Eén maatregel is zelden doorslaggevend, maar helpt wel. Er zijn daarnaast ook andere knoppen waar de overheid aan kan draaien."

Zo bestaan er subsidies of gunstige leningen voor maatregelen aan je huis. Maar daarnaast kunnen mensen nog wel wat extra hulp gebruiken, denkt Van Meegeren. "We weten uit onderzoek dat mensen best graag willen verduurzamen. Maar dat ze vaak niet weten wat ze het beste kunnen doen. Ze hebben behoefte aan persoonlijke adviezen, bijvoorbeeld van de gemeente."

Uit eerder onderzoek bleek dat vooral bij oudere woningen vooral buitenmuren en vloeren nog onvoldoende geïsoleerd zijn. Ook hebben die nog geregeld gewoon dubbelglas in plaats van HR++-glas.