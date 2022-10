Amerikaanse media: Elon Musk nu officieel eigenaar van Twitter

De veelbesproken overname van Twitter door Elon Musk is alsnog afgerond. De techmiljardair betaalt 44 miljard dollar voor het sociale netwerk, het bedrag dat hij in april bood, melden gezaghebbende Amerikaanse media. Twitter-topmannen Parag Agrawal en Ned Segal zouden al door Musk zijn ontslagen.

Begin deze maand werd bekend dat Musk, tegen de verwachting in, alsnog voor het afgesproken bedrag het platform wilde overnemen. Iets minder dan twee weken later zou er een rechtszaak starten over de gesloten deal. De miljardair had deze namelijk afgelopen zomer eenzijdig opgezegd. In zijn ogen was Twitter niet eerlijk over de hoeveel nep- en spamaccounts.

Als er eenmaal een akkoord is voor een overname, is de periode daarna doorgaans niet zo spannend meer. Doordat Musk eerste ja zei, toen nee en vervolgens Twitter tóch wel wilde hebben, was het tot het einde spannend of er niet toch nog een onverwachte wending zou volgen.

Grap met wastafel

Eerder deze week kwam echter naar buiten dat hij de bankiers die zijn overname meefinancieren had beloofd dat de deal deze week wordt afgerond. Ook een belangrijke administratieve handeling werd in werking gezet: het verzoek om en het overmaken van 13 miljard dollar die hij van de banken krijgt. Daarmee werd de eindfase ingeluid.

Bovendien bracht Elon Musk zelf op woensdag een bezoek aan het hoofdkantoor van Twitter. Als grapje had hij een gootsteen (in het Engels sink) in zijn handen zodat hij het grapje kon maken "let that sink in".