Vanaf 2035 mogen nieuwe auto's in de EU geen CO2 meer uitstoten

Vanaf 2035 zijn alle auto's die in de Europese Unie verkocht worden verplicht CO2-uitstootvrij. Daarover is in Brussel een akkoord bereikt tussen onderhandelaars van het Europees Parement, de Europese Commissie en de lidstaten.

Het akkoord geldt voor personenauto's en kleine bedrijfswagens. De bedoeling is dat richting 2035 de uitstootdoelen voor auto's steeds verder naar beneden bijgesteld worden tot nul in 2035. Dat leidt ertoe dat auto's die op fossiele brandstoffen rijden vanaf dat moment niet meer verkocht mogen worden.

Duidelijkheid

Volgens onderhandelaar en Europarlementariër Jan Huitema (VVD) betekent het akkoord dat er duidelijkheid komt voor zowel de autoindustrie als de automobilist. "De industrie wordt gestimuleerd om in fossielvrije auto's te investeren en voor automobilisten die schoner willen rijden worden de mogelijkheden groter en dus goedkoper."

Eurocommissaris Frans Timmermans noemt het akkoord een sterk signaal. Hij wijst erop dat Europese autofabrikanten de afgelopen jaren al hebben laten zien dat ze op de goede weg zijn en dat ze de ambitie in dit akkoord waar kunnen maken.