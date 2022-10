Slot is 'teleurgesteld, gefrustreerd en boos' na Europese deceptie in Graz

"We hebben geen geweldige wedstrijd gespeeld, maar het was niet nodig hier te verliezen", zei Feyenoord-trainer Arne Slot na de 1-0 nederlaag bij Sturm Graz in de Europa League. Na een goede eerste helft liet Feyenoord het in de tweede helft liggen en scoorde Otar Kiteishvili ver in blessuretijd.

"Ik ben teleurgesteld en gefrustreerd en door dat laatste moment ook boos", aldus Slot. "Je verliest door een standaardsituatie. Een gelijkspel was nog een acceptabel resultaat geweest. Dan hadden we nog een redelijke uitgangspositie. Nu is die uitgangspositie heel slecht."

(Ruime) zege noodzaak

De Rotterdammers moeten volgende week sowieso winnen van Lazio en waarschijnlijk is een ruime zege, vanwege de 4-2 winst van Lazio in Rome, ook noodzakelijk, afhankelijk ook van het resultaat bij FC Midtjylland - Sturm Graz.