Basisspeler Ronaldo trefzeker voor United, Antony valt op met zinloze pirouettes

Na weken waarin het niet boterde tussen Manchester United-trainer Erik ten Hag en Cristiano Ronaldo, kreeg de Portugees donderdag eindelijk weer het vertrouwen van zijn coach. Ronaldo behoorde tijdens het gewonnen Europa League-duel (3-0) met FC Sheriff tot de elf basisspelers.

En dat terwijl de vedette afgelopen weekeinde om disciplinaire redenen niet eens op het wedstrijdformulier voorkwam voor het Premier League-treffen met Chelsea.

Op Old Trafford hadden de 'Mancunians' weinig problemen met de ploeg uit Tiraspol, Diogo Dalot opende op slag van rust de score, door een corner van Christian Eriksen binnen te koppen (1-0).

Dubbele pirouette Antony

In het tweede bedrijf trof Marcus Rashford, ingevallen voor Antony, vervolgens ook doel (2-0). De Braziliaan deed in de eerste helft van zich spreken met een dubbele pirouette, maar bleef ondanks - of vanwege? - zijn (zinloze) kunststukje in de rust achter in de kleedkamer.

"Ik heb geen problemen met zoiets, zolang het functioneel is", zei Ten Hag na afloop over de actie van Antony. "Als het een truc om de truc is, zal ik hem corrigeren."