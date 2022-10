Feyenoord verliest in blessuretijd in Graz en móét nu winnen van Lazio

In de eerste helft waren de beste kansen wel voor Feyenoord, dat een aantal keren sterk aandrong. Sebastian Szymanski schoot naast, Orkun Kökcü dwong keeper Jörg Siebenhandl tot een redding en Javairô Dilrosun had met een actie bijna succes.

Feyenoord, voor deze speelronde nog koploper in de groep, won half september met liefst 6-0 in De Kuip, maar Sturm Graz wilde zich niet nog een keer naar de slachtbank laten leiden.

Voor Feyenoord wordt een vervolg in de Europa League moeilijk, na een 1-0 nederlaag bij Sturm Graz. De ploeg van trainer Arne Slot verloor in blessuretijd en zakte naar plek drie in groep F.

De grootste mogelijkheid was voor Gernot Trauner. De centrale verdediger kopte na een half uur spelen uit een voorzet van Szymanski bijna raak, maar Siebenhandl en de lat stonden een treffer in de weg.

Na rust kwam Feyenoord een stuk minder sterk voor de dag. Het verval was te groot en de formatie van Slot mocht van geluk spreken dat Sturm Graz zijn kansen aanvankelijk niet verzilverde.

Zo pareerde Justin Bijlow een poging van Tomi Horvat, kopte de ingevallen ex-Spartaan Emanuel Emegha via de buitenkant van de paal naast en verzuimde David Affengruber ook met het hoofd toe te slaan.

Blessuretijd

Feyenoord creëerde nauwelijks meer iets en moest in blessuretijd tot overmaat van ramp nog een tegentreffer slikken. Invaller Otar Kiteishvili sloeg genadeloos toe en dompelde Feyenoord in rouw: 1-0.

De Rotterdammers staan nu derde in groep F, goed voor een vervolg in de Conference League. Volgende week is een winstpartij tegen Lazio in De Kuip noodzakelijk om eventueel door te gaan in de Europa League. Bij een verlies staan de Rotterdammers mogelijk helemaal met lege handen.