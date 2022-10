Directeur Mauritshuis: 'Blijf met je poten van onze spullen af'

De directeur van het Mauritshuis, Martine Gosselink, roept klimaatactivisten op kunst niet meer als doelwit te nemen van hun acties. Donderdag lijmden twee mannen zichzelf vast aan Het meisje met de parel van Johannes Vermeer "Onze mensen zijn dag en nacht bezig om deze eeuwenoude kunst voor de toekomstige generaties te beschermen", zegt Gosselink in Nieuwsuur. "Dat maakt het ook zo pijnlijk en dat maakt ook dat ik zo bibberig, teleurgesteld en boos was. Blijf met je poten van onze spullen af." In de ziekenboeg Er zit een glasplaat voor het schilderij waardoor het niet beschadigd is. Wel hebben de lijst en de achterplaat enige schade, zegt Gosselink. "Dat is allemaal herstelbaar. Ze ligt in de ziekenboeg. Maar het had ook anders kunnen aflopen." De actie werd gefilmd:

In het Mauritshuis zijn drie mensen aangehouden. Volgens de politie zijn ze gearresteerd na "openlijke geweldpleging tegen goederen". - NOS

De activisten zeggen niet als doel te hebben gehad om het schilderij te beschadigen. Ze wisten dat er een plaat voor zat. Gosselink: "Dat lijkt heel aardig van ze, maar je kan altijd een bezoekersgroep hebben die in paniek uitbreekt. Je hebt het over mensen en mensen kunnen gekke dingen doen. We hebben het wel over heel kwetsbare kunst." Manneken Pis De man die zichzelf vastplakte aan de glasplaat, is de Belg Wouter Mouton. Het was niet z'n eerste opmerkelijke actie. Mouton, lid van klimaatbeweging Extinction Rebellion, bond zichzelf dit voorjaar vast aan een doelpaal tijdens een voetbalwedstrijd tussen Anderlecht en AA Gent. In juli lijmde hij zichzelf in Brugge vast aan een schilderij van Jan van Eyck uit de 15e eeuw. Een maand later deed hij dat nog eens bij Manneken Pis in Brussel.

Mouton lijmde zich ook al vast aan Manneken Pis - Extinction Rebellion