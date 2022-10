Van Nistelrooij trots na zege op koploper Premier League: 'Tweede helft verbaasde me'

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij kan zijn geluk niet op na de knappe overwinning van zijn ploeg op Premier League-koploper Arsenal. "2-0 thuis tegen Arsenal, geweldig dat dat is gelukt." Door doelpunten van Joey Veerman en Luuk de Jong sleepte PSV de zege binnen. Dankzij de overwinning speelt PSV na het WK ook in de Europa League, mede dankzij een nederlaag van Bodø/Glimt bij FC Zürich. Het geeft extra glans aan een avond die al gedenkwaardig was voor Van Nistelrooij. Ook ziet de trainer de overwinning als een mogelijk keerpunt in het wisselvallige seizoen van de Eindhovenaren.

Van Nistelrooij positief over WK-kansen Simons Xavi Simons speelde een goede wedstrijd, waardoor Van Nistelrooij ook de WK-kansen van zijn groeibriljant ziet groeien. Simons speelde nog nooit een interland voor het Nederlands elftal, maar hij zit wel in de voorselectie van bondscoach Louis van Gaal. Dankzij zijn goede spel van donderdag en de laatste weken denkt Van Nistelrooij dat het wel goed komt. "Hij moet het elke week laten zien, elke keer opnieuw. Dat doet hij nu. Als hij dit kan continueren, is hij op de goede weg." Van Nistelrooij: "Het is knap, ik weet hoe hard hij heeft gewerkt om terug te komen. Uit eigen ervaring weet ik hoe lastig dat kan zijn, ik was ook wel eens geblesseerd." Van Gaal maakt vrijdag 11 november zijn definitieve WK-groep bekend.

"Dit is heel belangrijk, het zorgt voor vertrouwen in het team en succesmomenten maken ook dat je als team groeit. Dat je zelf wint en dat het andere resultaat goed valt, is dubbelop. Dan vier je terecht de overwintering, en dan weet je dat je sowieso een prachtige play-off hebt tegen de nummer drie uit een Champions League-groep." Een succesmomentje was ook wel nodig na de onnodige 4-2 nederlaag bij FC Groningen van afgelopen zondag. PSV begon met weinig vertrouwen aan de wedstrijd, ook met de 1-0 nederlaag tegen Arsenal van vorige week nog in het achterhoofd. 'Tweede helft verbaasde me' Van Nistelrooij: "In de tweede helft zag het er eenvoudig uit, maar in de eerste nog helemaal niet. Ik zag de energietank snel leegraken. Omdat we zoveel achter de bal aan moesten en er zoveel energie in moesten stoppen om Arsenal van de bal te krijgen."

Ruud van Nistelrooij is blij na de zege van zijn team - ANP